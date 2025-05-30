Третий круг Roland Garros
Мужчины.
Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.
Алексей Попырин (Австралия, 25)—Нуну Боржиш (Португалия) 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).
Томми Пол (США, 12)—Карен Хачанов (Россия, 24) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.
Хольгер Руне (Дания, 10)—Кантен Алис (Франция) 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.
Женщины.
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)—Виктория Мбоко (Канада) 6:3, 6:4.
Аманда Анисимова (США, 16)—Клара Таусон (Дания, 22) 7:6 (7:4), 6:4.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Ольга Данилович (Сербия) 6:2, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия, 19)—Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:3.
Ига Швёнтек (Польша, 5)—Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 7:5.