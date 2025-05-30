Дело иноагента Бориса Акунина об оправдании терроризма направили в суд

Московская прокуратура начала уголовное преследование писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Его хотят привлечь к ответственности за нарушение закона об иноагентах, сообщили ТАСС в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Следственный комитет России также заявил о передаче в суд дела в отношении писателя об оправдании терроризма. В пресс-службе ведомства пояснили, что фигурант призывал к насильственному изменению Конституции России и оправдывал украинские теракты. СКР напомнил, что в прошлом году мужчину дважды штрафовали, признавали виновным в нарушении закона об иноагентах. Причиной было отсутствие маркировки иноагента в публикациях фигуранта.

Прокуратура просила возбудить дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в марте 2025 года. В феврале 2024-го Басманный суд Москвы заочно взял под стражу иноагента по делу об оправдании терроризма. Также были арестованы банковские счета писателя и его жены. Фигурант живет за рубежом, он объявлен в международный розыск.

Никита Черненко, Елизавета Шмакова