Прокуратура просит возбудить дело против иноагента Бориса Акунина

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Борис Акунин (иноагент)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Писатель Борис Акунин (иноагент)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Как сообщает столичная прокуратура, писатель в течение 2024 года дважды привлекался по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). А с 11 января по 12 марта 2025 года он продолжил публиковать свои материалы без маркировки иноагента. Поэтому прокуратура просит возбудить в отношении него уже уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента).

В декабре 2023 года в отношении Бориса Акунина (иноагент) было возбуждено уголовное дело о военных фейках и о призывах к терроризму (ст. 205.2, ст. 207.3 УК). Он был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В январе 2024-го МВД объявило писателя в розыск, в феврале — Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

Полина Мотызлевская