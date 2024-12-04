Акунин оштрафован на 45 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Таганский райсуд Москвы назначил писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов) административный штраф в размере 45 тыс. руб. Он признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ). О решении сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Акунин (признан иностранным агентом) в 2013 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Борис Акунин (признан иностранным агентом) в 2013 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Борис Акунин (внесен в реестр иностранных агентов) живет за пределами России. В конце 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков об армии (ст. 205.2 и 207.3 УК РФ). В феврале Басманный райсуд Москвы заочно арестовал писателя. Книги Бориса Акунина (внесен в реестр иноагентов) сняли с продажи АСТ, «Читай-город» и «Буквоед», российские театры отменяли спектакли по его произведениям.

О регулировании деятельности иноагентов в России — в материале «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».