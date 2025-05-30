Бессент: переговоры США и Китая по торговле зашли в тупик

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры США и Китая по торговым пошлинам зашли в тупик, для выхода из которого может потребоваться телефонный разговор президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом господин Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, в следующие несколько недель у нас с ними пройдут еще переговоры и, полагаю, в какой-то момент может состояться телефонный разговор президента (США Дональда Трампа — “Ъ”) и председателя КНР Си (Цзиньпина)»,— сказал Скотт Бессент.

11 мая в Женеве завершились двухдневные торговые переговоры между США и Китаем. По их итогам стороны заявили о «существенном прогрессе», а также о достижении соглашения о сокращении торгового дефицита.

В начале апреля США увеличили размер пошлин на все китайские товары до 145%. Китай в ответ ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Агентство Bloomberg писало, что на переговорах в Женеве США обсудят с Китаем снижение пошлин до 60% и ниже.