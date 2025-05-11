США и Китай заявили о существенном прогрессе в торговых переговорах

В Женеве завершились двухдневные торговые переговоры между США и Китаем. По их итогам Вашингтон и Пекин достигли соглашения о сокращении торгового дефицита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Скотт Бессент (слева) и торговый представитель США Джеймисон Грир отвечают на вопросы журналистов после переговоров с китайской делегацией

Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters Министр финансов Скотт Бессент (слева) и торговый представитель США Джеймисон Грир отвечают на вопросы журналистов после переговоров с китайской делегацией

Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters

«Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса между США и Китаем в очень важных торговых переговорах… Мы представим подробности завтра, но я могу сказать вам, что переговоры были продуктивными»,— сообщил министр финансов США Скотт Бессент (цитата по сайту Белого дома).

Торговый представитель США Джеймисон Грир рассказал, что достигнутое соглашение позволит сократить дефицит торгового баланса Соединенных Штатов. Он напомнил, что сейчас его объем составляет $1,2 трлн.

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн также сообщил о прогрессе в переговорах. По его словам, в будущем группы переговорщиков США и КНР по тарифам будут находиться в регулярном контакте. На вопрос журналистов о возможной реакции бирж на публикацию итогового коммюнике он сказал, что его содержание станет хорошей новостью для всего мира.

В начале апреля США увеличили размер пошлин на все китайские товары до 145%. Китай в ответ ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Bloomberg писало, что на переговорах в Женеве США обсудят с Китаем снижение пошлин до 60% и ниже.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Война тарифов" дошла до стадии торга».

Петр Бузлаев