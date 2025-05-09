Bloomberg: Трамп ведет переговоры о снижении пошлин на китайские товары

Администрация президента США Дональда Трампа проведет переговоры с Китаем о снижении пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В качестве первого шага возможно уменьшение тарифов до 60% и ниже.

Переговоры возглавят министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Они должны встретиться 10 мая в Женеве. Агентство пишет, что таким способом господин Трамп планирует уменьшить экономические последствия для обеих стран.

При этом на первом этапе переговоров, скорее всего, Китай и США представят друг другу все вопросы и проблемы, возникшие после введения взаимных тарифов. Поэтому у источников агентства нет уверенности в том, что пошлины снизятся в ближайшее время. Первый этап переговоров продлится два дня.

Сейчас на китайские товары в США действуют пошлины в 145%. Ответные тарифы составляют 125%. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Пекин заинтересован в заключении сделки. 4 мая посол КНР в США Се Фэн сказал, что страна готова к переговорам, но при условии взаимного уважения.

Подробнее о намерении США подписать с Китаем торговое соглашение — в обзоре иноСМИ.

Екатерина Отрашкевич