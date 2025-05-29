Белый дом потребовал от жены Байдена раскрыть состояние его здоровья

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди США Джилл Байден должна дать показания перед Конгрессом. Она обязана рассказать, что ей было известно о состоянии здоровья своего супруга, когда тот занимал должность президента страны, сказала пресс-секретарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Biden / X / Handout / Reuters Фото: Joe Biden / X / Handout / Reuters

«Она продолжает лгать американскому народу. Она до сих пор считает, что американцы настолько глупы, что поверят ее лжи. И, честно говоря, это оскорбительно — она должна ответить за это»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга (цитата по The Washington Post).

Пресс-секретарь потребовала этого на фоне разгорающегося скандала вокруг здоровья бывшего президента Джо Байдена. Нынешнее руководство Штатов заявляет, что он не был дееспособен во время исполнения своих обязанностей, а в Сенате США инициировали разбирательство по вопросу о трудоспособности бывшего главы государства. Поводом для этого стала книга «Первородный грех» журналистов CNN и Axios Джейка Таппера и Алекса Томпсона. Авторы в ней подробно описывают когнитивное угасание и ухудшение здоровья господина Байдена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байдена обследуют в Конгрессе».

Александр Рыльский