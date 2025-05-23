Джо Байдена обследуют в Конгрессе

В США с новой силой возобновились разговоры о физическом и когнитивном состоянии Джо Байдена в тот момент, когда он еще занимал пост президента. Вопрос стоит так: осознавал ли Байден в полной мере, что делал, когда подписывал документы и принимал иные решения? На фоне выхода посвященной этой теме книги «Первородный грех» законодатели-республиканцы объявили о начале новых расследований и вызвали на слушания бывших сотрудников администрации Байдена и его доктора. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Ruters / Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Ruters / Reuters

22 мая стало известно, что республиканец Рон Джонсон, председатель постоянного подкомитета по расследованиям Сената США, инициировал разбирательство по вопросу о трудоспособности Джо Байдена во время пребывания в должности.

Сенатор пояснил, что поводом для расследования стала книга «Первородный грех» журналистов CNN и Axios Джейка Таппера и Алекса Томпсона, в которой подробно описывается когнитивное угасание и ухудшение здоровья бывшего лидера.

Там же раскрывается, что ближайшее окружение господина Байдена было обеспокоено состоянием его здоровья, но делало все возможное, чтобы скрыть это от американского народа.

«Различие между тем, что чиновники администрации говорили публике о здоровье бывшего президента, и тем, что они, по-видимому, наблюдали и говорили в частном порядке, поразительно, особенно учитывая, что бывший президент стремился к переизбранию»,— заявил сенатор, упомянув о «долгих годах лжи и умалчивания».

Сенатор направил письма 28 бывшим членам администрации Байдена с просьбой предоставить информацию на этот счет. В частности, адресатами стали экс-министры обороны, здравоохранения, транспорта и образования, бывший глава Госдепартамента, экс-директор ЦРУ. Теперь они должны до 6 июня 2025 года явиться в подкомитет для дачи показаний.

Рон Джонсон не единственный законодатель, который принялся за расследование, связанное с когнитивными способностями экс-президента. Похожие процессы происходят и в Палате представителей. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер тоже требует объяснений от экс-чиновников, сообщает Politico. Законодатель вызвал на слушания врача Джо Байдена Кевина О’Коннора, который ранее уверял публику, что состояние президента в норме.

Между тем, как выяснили авторы книги «Первородный грех», оно было далеко от идеального.

Например, Джо Байден проявлял относительную работоспособность лишь с десяти утра до четырех вечера, был способен говорить исключительно по заученному тексту (даже в ходе секретных заседаний в совете по нацбезопасности), забывал имена ближайших помощников.

Особенно состояние ухудшилось в 2023 году — в тот период, когда Байден решил баллотироваться на второй срок. Даже запись двухминутного предвыборного видеоролика стала для него настоящим испытанием, признавались авторам книги на условиях анонимности бывшие сотрудники Белого дома. В случае победы на выборах, рассуждали советники, президент вряд ли войдет в Овальный кабинет на своих ногах — скорее въедет на инвалидном кресле. Ко всему этому несколько дней назад стало известно, что у бывшего президента еще и диагностировали «агрессивную форму» рака предстательной железы, что вызвало у законодателей дополнительные вопросы к качеству наблюдения за его здоровьем.

Кроме того, республиканцы из Палаты представителей все чаще обращают внимание на использование Байденом так называемого автопера для подписания законодательных актов и указов. Личное присутствие президента для этого не нужно, и с учетом изложенных в книге фактов конгрессмены ставят под сомнение легальный статус документов. Они задаются вопросом: знал ли в принципе Джо Байден о том, кто и для чего пользовался его подписью?

Официальных данных о том, как часто господин Байден использовал автоперо для государственных дел, нет. Но консервативный исследовательский центр The Heritage Foundation ранее опубликовал исследование, обвиняющее администрацию в активном использовании этого инструмента.

Само по себе это вполне законно. Но президент США Дональд Трамп ранее утверждал: подписи, возможно, недействительны, поскольку Байден мог вообще не знать об этих документах.

В беседе с NBC News неназванный бывший чиновник категорически отверг эти предположения. Между тем официальный представитель господина Байдена отказался предоставить телеканалу какой-либо комментарий.

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) констатировала: то, что истории о когнитивном угасании и ухудшении здоровья Джо Байдена доминируют в новостях, наносит удары по Демократической партии в целом. В то время как там пытаются забыть об экс-президенте и смотреть в будущее, постоянные вопросы о его когнитивных способностях становятся одновременно и серьезным отвлекающим фактором, и лакмусовой бумажкой для лидеров партии. Вопросы возникают в том числе и к потенциальным кандидатам в президенты от этой партии на выборах 2028 года — бывшему вице-президенту Камале Харрис и экс-министру транспорта Питу Буттиджичу. Последний опрос WSJ показал, что избиратели глубоко разочарованы в Демпартии: благосклонно к ней относятся лишь 37% опрошенных. У Республиканской партии этот показатель составляет 45%.

Екатерина Мур