В Белом доме заявили, что Байден был неработоспособен

Заявления о работоспособности бывшего президента США Джо Байдена во время его пребывания на посту были ложью, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она утверждает, что об этом знали все журналисты, но публично не говорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

По ее словам, во время президентства господина Байдена сотрудники Белого дома иногда не приходили на работу до полудня и «никто не знал, кто главный». «Когда вы говорите с этими журналистами не под запись — это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный»,— сказала госпожа Левитт на Конференции консервативных политических действий.

Джо Байден — 46-й президент США, занимал пост с 20 января 2021 года по 20 января 2025-го. За эти годы он несколько раз оговаривался во время выступлений, а также оступался на трапе самолета. В прошлогоднем докладе спецпрокурор Роберт Хур назвал господина Байдена «пожилым человеком с плохой памятью», что тогдашний президент отрицал.

В возрасте 81 года он выдвинулся на второй срок, однако в итоге вышел из президентской гонки. Он объяснил это тем, что решил «передать эстафету новому поколению». Вместо него Демократическая партия выдвинула кандидатом Камалу Харрис, которая проиграла на выборах Дональду Трампу. Господин Трамп обещал отказаться от поста президента в случае проблем со здоровьем.