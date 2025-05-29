В ООН ожидают, что переговоры Лаврова и замглавы пройдут продуктивно

В Организации Объединенных Наций (ООН) ожидают, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем генсекретаря ООН Томом Флетчером пройдут «продуктивно». Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

«Я уверен, у него будут очень продуктивные переговоры с господином Лавровым»,— сказал он журналистам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала переговоры Сергея Лаврова с Томом Флетчером в Москве. Они запланированы на 2 июня. В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточный, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Конечно, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине.

Анастасия Домбицкая