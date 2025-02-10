Доли «Борца» взяты под надзор

Как стало известно “Ъ”, арбитраж по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец». По данным надзора, компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства. При этом перевод головной компании холдинга с Кипра в Россию был назван истцами лишь попыткой спрятать ее истинных владельцев.

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По данным “Ъ”, обращение с иском Генпрокуратуры в Арбитражный суд Калининградской области стало результатом очередной проверки, «выявившей факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем».

Было установлено, что международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) «Салтекор Инвестментс» (головная организация), ООО «ПК "Борец"», ООО «Борец Капитал», ООО «Борец Сервис-Нефтеюганск», ООО «Борец-Муравленко», ООО «Борец-НЭО», ООО «Курган-Кабель», ООО ЛеМаЗ, ООО «Лысьванефтемаш», ООО «Осколнефтемаш», ООО «Сервисная компания "Борец"», ООО «ТК Борец», ООО ЦБПО ПРЭПУ, ТОО «Борец Казахстан», расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане, образуют группу компаний или холдинг «Борец».

В состав ГК входят предприятия, выпускающие электроцентробежные насосы для нефтяной промышленности и осуществляющие их сервисное обслуживание. Оборудование используется «Газпром нефтью», ЛУКОЙЛом, «Сургутнефтегазом», НГК «Славнефть», НК «Русснефть», Независимой нефтегазовой компанией и пр., а в целом оно обеспечивает более 80% нефтедобычи, сообщается в иске. Производимые холдингом погружные электродвигатели, газосепараторы и станции управления используются на нефтяных месторождениях не только в России, но и в США, Канаде, Бразилии, Египте, Кувейте и Казахстане.

При этом оказалось, что ГК «Борец», имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России).

Последний являлся бывшим акционером группы компаний ЮКОС и деловым партнером ее экс-главы Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). В 2008 году Мосгорсуд заочно приговорил Леонида Невзлина (признан иностранным агентом) к пожизненному сроку, признав его организатором серии убийств и покушений.

Надзор установил, как «Борец» оказался под иностранным контролем. 11 июля 2014 года фигуранты зарегистрировали доли ООО «ПК "Борец"» на аффилированные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшельские Острова). После начала специальной военной операции на Украине и введения Россией мер, направленных на ограничение участия иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, ответчики, по данным Генпрокуратуры, «приняли меры по сокрытию принадлежности» своих активов.

Для этого по указанию господ Шабада, Штульберга и Невзлина (признан иностранным агентом) компания Borets Holding Company Ltd изменила структуру владения ГК «Борец». Головная компания Sultecor Investments Limited сменила юрисдикцию с кипрской на российскую. В результате контроль над холдингом в 2023 году, согласно заявлениям компании, перешел к созданной в специальном административном районе Калининградской области МКООО «Салтекор Инвестментс».

Однако, отмечает надзор, заявления в уполномоченные органы (ФАС и правительство России) о согласовании такой сделки ответчиками не подавались. При этом реальный контроль над стратегическими предприятиями через управление материнской компанией «Борец Холдинг Компани Лтд» был сохранен за резидентами недружественных государств (Великобритании и Швеции). Об этом, по данным истца, свидетельствуют и задокументированные Росфинмониторингом и ФНС России факты вывода за границу в 2024 году финансовых активов стратегических предприятий на сумму более 2 млрд руб.

Сделки же лишь позволили создать «видимость осуществления (ответчиками.— “Ъ”) деятельности в российской юрисдикции». «Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия мер по ее разрешению»,— считают в Генпрокуратуре, обращая внимание на то, что ответчики следуют «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

Надзор требует, чтобы арбитраж признал сделки с предприятиями холдинга недействительными и обратил доли входящих в него обществ в доход государства. По заявлению истца слушания решили провести в закрытом режиме. Согласно карточке дела в арбитраже, заявление о наложении обеспечительных мер на доли ответчиков уже принято.

В январе этого года ГК «Борец» объявила о ребрендинге и обновлении своего логотипа, а также модернизации производственной и информационной инфраструктуры.

Отмечалось, что «компания "Борец" смотрит в будущее с оптимизмом и готова к новым вызовам, уверенная в том, что произошедшие изменения станут основой роста и стабильного развития».

Обсуждать с “Ъ” иск Генпрокуратуры в ГК не стали, сославшись на то, что не знакомы с его содержанием. Однако в холдинге отметили, что претензии не касаются самого производства, которое исправно функционирует.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая