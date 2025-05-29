ФСБ взялась за ТГК

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество. По версии следствия, руководители генерирующей компании и акционеры владеющей ей Дальневосточной управляющей компании (ДУК) на протяжении двух лет завышали тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 млн руб. Впрочем, не исключено, что в дальнейшем количество потерпевших и сумма ущерба значительно увеличатся. Господин Люльчев, по некоторым данным, назвал происходящее рейдерским захватом и объявил в знак протеста голодовку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константину Люльчеву грозит до десяти лет заключения

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Константину Люльчеву грозит до десяти лет заключения

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, Константин Люльчев был задержан в Чите при попытке вылететь за пределы России, а Виктор Мясник — в Москве, по которой он передвигался на Rolls-Royce. Как утверждают собеседники “Ъ”, господина Мясника собираются отправить в Забайкалье, где и ведутся основные следственные действия. Ранее именно следователи местного УМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для него стали результаты проверок, проведенных сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также прокуратуры.

Рапорты оперативников, а также заявления представителей двух крупных предприятий из структуры «Ростеха» и стали основанием для вынесения постановления о привлечении к уголовной ответственности господ Люльчева и Мясника, а также лиц, которые по делу пока проходят как неустановленные. Согласно версии следствия, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года злоумышленники обманывали регулирующие органы Республики Бурятия и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».

Особо отмечается, что руководители генерирующей компании со своими неустановленными сообщниками «из числа работников ТГК-14» действовали «умышленно», «группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств, полученных от потребителей».

В итоге они получили «экономически необоснованную прибыль», а АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — ущерб в сумме более 9 млн руб. Первое из них специализируется в основном на производстве высокоточной продукции для авиапромышленности и нужд ВМФ, а второе более 80 лет успешно производит вертолеты, в том числе военные.

По предварительным данным, Константин Люльчев высказывал резкое недовольство действиями оперативников и следователей, которые объявили ему о задержании на 48 часов по подозрению в совершении преступлений, и даже назвал происходящее «рейдерским захватом».

После этого в знак протеста он якобы объявил голодовку.

При этом, как утверждают источники “Ъ”, два пострадавших предприятия могут стать «первыми ласточками» в длинном списке потенциальных жертв тарифной аферы, а общий ущерб от нее — увеличиться многократно, до миллиардов рублей. Согласно данным, которые сейчас проверяются спецслужбами, семья Константина Люльчева постоянно проживает в Лондоне, а сам энергетик имеет ID-карту для проживания в ОАЭ. Ее наличие он объяснял необходимостью открывать там счета. Его предполагаемый сообщник Виктор Мясник якобы имеет недвижимость в Испании, где приобрел и вид на жительство. При этом он, по некоторым данным, пытался продать свои акции генерирующей компании примерно за 1 млрд руб., однако не нашел покупателей.

Как ожидается, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об арестах подозреваемых.

Интересно, что год назад следователи МВД уже проявляли интерес к руководителям и совладельцам ТГК-14. Тогда в УВД по Центральному округу Москвы было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) опять же на основании проверки ФСБ России и заявлений ряда миноритарных акционеров ПАО ТГК-14.

Господа Люльчев и Мясник стали ее совладельцами, купив акции у РЖД три года назад. Тогда ДУК в Промсвязьбанке был взят кредит на 3,211 млрд руб. на приобретение 92,21% акций ТГК-14. Обязательным условием предоставления кредитной линии ДУК являлось поручительство ТГК-14 под залог своего имущества.

У следствия были подозрения, что оказавшееся в залоге имущество ТГК было оценено по заниженной стоимости.

Согласно выводам экспертов, «экономическая целесообразность» залога отсутствовала, так как продажа имущества ТГК при неисполнении кредитного договора «однозначно негативно сказалась бы на операционной деятельности ПАО ТГК-14 вплоть до невозможности осуществления текущей деятельности по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией жителей Забайкальского края и Республики Бурятия».

Кроме того, ДУК с уставным капиталом в 10 тыс. руб. на конец 2021 года имела весьма скромные показатели. Годовая выручка компании составила всего 9 млн руб., а прибыль — 0,85 млн руб. Едва ли не единственное, что ее связывало с энергетикой,— это фигура господина Мясника, который с 2010 по 2012 год занимал должность вице-губернатора Приморского края по энергетике, в 2015–2017 годах возглавлял ТГК-14, а затем руководил дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации ОАО РЖД. Между тем ТГК-14, перейдя под контроль господ Люльчева и Мясника, перечислила 3,226 млрд руб. на погашение кредита Промсвязьбанка.

Таким образом, покупка акций ТГК-14 у одного акционера другим якобы была профинансирована самой генерирующей компанией. А ДУК в силу своего финансового состояния не имела возможности оплачивать более 0,1% кредита в год.

В этом расследовании господа Люльчев и Мясник остались свидетелями, хотя их проверяли и на возможный вывод активов ТГК-14.

Как говорят близкие к следствию источники “Ъ”, интерес ФСБ к новым хозяевам ТГК-14, возможно, предотвратил крах занимающегося «эксплуатацией критической инфраструктуры» «системообразующего предприятия» и не дал сорвать подготовку отопительного сезона 2025–2026. Получить комментарии самого ТГК-14 “Ъ” оперативно не удалось.

Сергей Сергеев, Татьяна Дятел