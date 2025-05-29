Тарифам оформляют невозврат

Невозвратные тарифы появятся в российских гостиницах. Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. У туристов появится возможность забронировать номер в гостинице дешевле, но без варианта отменить размещение. В значительной степени мера направлена на защиту отелей, которые располагаются в курортных зонах, где проживание бронируется на длительный срок.

Нередко туристы выбирают несколько объектов, но не отменяют лишние брони при поездке, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников: «В городском сегменте этих гостиниц, а они преобладающие, на сегодняшний день глубины бронирования нет. Даже в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург она присутствует в определенные месяцы и в определенные события. У потребителя нет необходимости намного раньше заказывать номерной фонд при условии, что он не знает, поедет или нет.

Невозвратный тариф интересен под высокие даты, под какой-нибудь экономический форум, например. В курортных отелях, когда у тебя клиент забронировал неделю и потом отвалился, это проблема. Защита прав потребителей позволяет отменить бронь фактически за день до приезда, а максимум, что можно взять с клиента, если он не заехал, — один день штрафа. Это, конечно, очень большая нагрузка. Не думаю, что это кардинально повлияет на цены. Главное, чтобы отельеры пользовались этим разумно, чтобы не получилось так: человек покупает номер одним из первых, он невозвратный и вроде бы дешевый, а когда отельеру нужно заполнить гостиницу, он в последний момент снижает цены».

Практика 100-процентного штрафа за отмену брони некоторыми объектами размещения в России применяется и сейчас, говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова: «Применение невозвратных тарифов — давно устоявшаяся практика у отелей по всему миру, в том числе и в России. Полное узаконивание и регламентация этих невозвратных условий бронирования с точки зрения прав отелей и потребителей давно необходимая инициатива, и поэтому говорить о том, что стоимость гостиничного размещения, например, как сейчас многие про это рассуждают, может значительно сократиться, но здесь об этом говорить вряд ли приходится.

Сейчас на рынке достаточно отелей, которые работают по принципу невозвратного тарифа. Путешественники пользуются этим при совершении бронирования, и так действительно получается сэкономить около 10-30%.

При этом необязательно в момент совершения бронирования оплачивать 100% от стоимости проживания. Ограничения устанавливаются каждым отелем и апартаментами в отдельности. Это может быть полная или частичная предоплата или же оплата на месте при условии, что бронирование вы подтверждаете картой».

Документ, который приняли депутаты, вносит изменения в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности», говорит вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров Артур Мурадян: «Несмотря на то, что по российскому законодательству невозвратные тарифы до сих пор не существуют в гостиницах, я бы сказал, что 90% объектов размещения, продвигая свои номера на рынке, применяли такие правила. И здесь превалирует только нежелание наших граждан идти через судебно-претензионную систему и разбираться из-за не очень больших денежных средств, впадать в денежные и судебные издержки, не истребовали. В России на текущий момент нельзя не вернуть средства, если клиент отказался.

Данную лазейку отельеры использовали путем продвижения своих услуг через агрегаторы, у которых действуют правила невозвратных тарифов. Это все немного напоминает злоупотребление потребительским поведением».

Возвратные и невозвратные тарифы могут появиться в российских гостиницах официально уже во второй половине 2025 года.

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Юлия Савина