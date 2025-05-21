Отели недосчитались горничных

Отелям не хватает горничных и администраторов. Почти 270 тыс. вакансий опубликовали представители отрасли с начала года, сообщили “Ъ FM” в HH.ru. Хуже всего ситуация в Дагестане, Алтае и Карелии. Номерной фонд там превышает численность населения, которое готово работать в сфере туризма и гостеприимства. Как бизнес набирает и удерживает линейный персонал в канун летних отпусков? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Люксовые отели стали набирать персонал без опыта. Швейцару предлагают 55 тыс. руб. в месяц, агенту по работе с гостями — 70 тыс. руб., хостес — 80 тыс. руб., а официанту на летних террасах — от 90 тыс. руб. Это реальные вакансии не в регионах, а в Москве и от пятизвездных гостиниц. Попасть туда сейчас проще, главное — мотивация, делятся собеседники “Ъ FM”.

Многие даже снизили планку по уровню английского, при этом точечно вводят экспресс-курсы разговорного китайского для горничных. Но такие зарплаты не вызывает отклика у соискателей. А бизнес даже с учетом повышения цен на номера не готов платить линейному персоналу по 150-200 тыс. руб., как курьерам, например.

В сфере туризма, по официальным данным, работает 1 млн человек, а отрасли нужно еще 250 тыс. Что касается гостиничного бизнеса, ситуация еще хуже, замечает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «В год выпускается порядка 10-11 тыс. студентов с дипломом "Туризм". Проблема в том, что специалист по туризму — это не специалист в гостиничной области. Полмиллиона сотрудников трудятся в гостиничной отрасли. Если мы сейчас понимаем, что Минэкономразвитие подписало порядка 70 тыс. номеров для субсидирования процентной ставки, надо понимать, что через два года потребуются эти 70 тыс. сотрудников. Именно квалифицированных, качественных, обученных уже сотрудников отелей. Еще раз: не выпускников вузов со специализацией "туризм"».

В России понятия «туризм» и «гостиничный бизнес» часто смешивают. Специалистов для отрасли готовят более 200 российских вузов и 300 колледжей. В числе профильных Международная академия туризма со стажировкой во Франции, РГУТИС, колледж гостиничного бизнеса «Царицыно», что поставляет линейный персонал, в том числе поваров и кондитеров, есть программы в Высшей школе экономики, в университете им. Плеханова, РАНХиГС.

Но диплом не интересует работодателей. Главное — опыт, а вузы делают ставку на теорию, замечает управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов: «У крупных сетей отелей, у нас в том числе, есть соглашение с вузами. Мы берем студентов, их берут "Космос", и Azimut, и Mantera. Но никто не хочет брать, условно, на месяц. Что-то освоит, а поработать уже не успеет. И вопрос: для чего это работодателю? Поэтому и надо образование менять в сторону большей практикоориентированности для того, чтобы эти ребята приходили гостиничным оператором в отели на какой-то трек — три месяца, полгода.

И сейчас вроде бы все друг друга услышали — государство и вузы.

В ведущих мировых школах обычно так: полгода работы, полгода учебы. У нас по факту из четырех лет обучения один год практической работы».

Молодежный проект для быстрого старта карьеры запустил и столичный комитет по туризму. За два месяца интенсива организаторы обещают полное погружение в индустрию туризма и гостеприимства Москвы. Но отельеры предпочитают сами обучать персонал, выделяя наставников, в том числе для горничных.

Проблема не набрать, а удержать кадры. И бизнес расширяет систему поощрений, говорит владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Стараемся систему лояльности оттачивать до такого состояния, чтобы у нас текучка была минимизирована. Например, администратор службы приема и размещения, который работает с гостями и с допуслугами, бронирует столик в ресторане для гостя, он получает автоматически 5% от суммы чека. Чашка кофе это или дорогущая бутылка вина, или столы по 100 тыс. руб.

Я говорю не только о ресторанном обслуживании, а и о всех спа-процедурах, о массажах, о трансферах, экскурсиях. И получается как минимум вторая зарплата».

Есть мнение, что в гостиничном бизнесе сотрудники работают не больше трех лет. А чтобы удержать персонал, некоторые отельеры даже ввели беспроцентные займы от 1 млн руб. на пять лет.

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Аэлита Курмукова