На одну орбиту дважды не долетишь

Сверхтяжелая ракета Starship второй раз подряд взорвалась во время испытаний. В компании SpaceX пояснили, что запуск с космодрома в Техасе прошел успешно, потом носитель Super Heavy штатно отделился, но связь с самим кораблем была потеряна. Двигатели второй ступени Starship отключились через несколько минут после запуска, ракета вошла в атмосферу и развалилась. Все это транслировалось в прямом эфире. На этом фоне два аэропорта во Флориде закрыты на сутки из-за угрозы падения обломков, сообщает телеканал CBS News Miami. Такая же авария произошла на предыдущем запуске Starship в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @_ericloosen_ / Reuters Фото: @_ericloosen_ / Reuters

Разработка SpaceX — основной элемент в программе Илона Маска по колонизации Марса. Как указано на сайте компании, этот космический корабль и ускоритель представляют собой транспортную систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. Первые полеты запланированы уже на следующий год, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов: «Совсем недавно Маск говорил, что планирует в 2026 году запустить как минимум один Starship в сторону Марса, возможно, даже несколько. Но к этому моменту многое должно быть сделано, что пока не получается.

Должны быть эффективные посадки, полная многоразовость корабля, потому что для полета на Марс Starship требуется заправлять на орбите. А значит, нужно вывести один корабль на орбиту, тот, который полетит к Марсу, затем еще несколько, чтобы они летали на орбиту и заправляли его. Требуется порядка четырех-десяти таких заправок, чтобы Starship полетел в сторону Марса и ему хватило топлива и на разгон, и на торможение в условиях разряженной атмосферы Марса. Поэтому это достаточно сложная, большая, комплексная история. И после второго неудачного пуска абсолютно не факт, что у Маска получится к 2026 году сделать то, что он задумал.

Чем больше проходит времени, тем больше кажется, что Маска сейчас интересует земная политика гораздо больше, чем будущая колонизация Марса».

Starship, который изначально был представлен как частный транспорт для полетов на другие планеты, может работать и как космический грузовик. У многих специалистов есть версия, что ракету готовят для нужд военных. Она понадобится для выведения спутников Starlink следующих поколений на орбиту — они больше, чем нынешние, и ракета-носитель Falcon для них уже не подходят. Именно Starship станет основой американской военно-транспортной орбитальной системы, убежден профессор Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Александр Родин:

«Соединенные Штаты создают военно-транспортную суборбитальную систему нового поколения, и мы на это спокойно смотрим. Вот они сделали Starlink в свое время, предоставляют услуги нашему противнику, и мы ничего с этим не можем сделать. Вот если мы так еще пять-десять лет будем на это спокойно смотреть, то в мире появится система, которая позволит за полчаса доставлять порядка сотни тонн в любую точку земного шара. Основная цель — это доставка военных грузов, безусловно. Я уверен, что SpaceX доведет систему до бесперебойного функционирования, и мы тоже с этим ничего не сможем сделать. Поэтому я бы советовал не злорадствовать, а сделать очень серьезные выводы. Никакого отношения к полетам на Марс Starship не имеет. На мой взгляд, это не более чем рекламный трюк».

Причиной предыдущего крушения ракеты Starship Илон Маск называл утечку кислорода или топлива. Инженеры SpaceX улучшили конструкцию второй ступени корабля, чтобы устранить недостатки, но что-то снова пошло не так. В компании признались, что пока не знают, что привело к взрыву, и будут проводить расследование. Ожидалось, что уже во время следующего, девятого запуска вторую ступень Starship впервые попробуют приземлить, а не топить в океане.

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Светлана Белова