Военный суд закрыл присяжных

В обстановке повышенных мер безопасности Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего борца-вольника из Чечни, прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева. Обвинение утверждает, что по заказу экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова он почти 20 и 30 лет назад организовал убийство и два покушения на убийство. При этом одной из жертв должен был стать певец Авраам Руссо. Сам фигурант на следствии вину не признал, а защита в суде заявила о недоказанности обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархана Эльдукаева усиленно охраняли во время правосудия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тархана Эльдукаева усиленно охраняли во время правосудия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У здания суда стоял автобус с бойцами ОМОНа и машина ДПС, а подъезд с одной стороны был блокирован нарядом полиции. Все это было организовано для одного-единственного человека: доставленного из СИЗО в сопровождении десятка бойцов спецназа 55-летнего Тархана Эльдукаева.

Трем защитникам подсудимого противостояла команда из трех прокуроров. Ожидалось, что они выступят с вступительным словом, после чего фигурант и его адвокаты выскажут отношение к предъявленному обвинению. Однако еще до того, как в зал позвали присяжных, на участии которых в деле настоял подсудимый, прокурор Анна Мельникова (в прошлом году она заняла первое место на Всероссийском конкурсе гособвинителей) ходатайствовала о проведении разбирательства в закрытом режиме. Она отметила, что подсудимому инкриминируется три особо тяжких преступления, при этом еще не все соучастники установлены. В связи с этим существует опасность оказания давления на свидетелей, потерпевших, а также жюри.

Прокурор добавила, что ряд свидетелей находятся под госзащитой, их данные засекречены, а СМИ «нередко искажают» обстоятельства уголовного дела.

После этого госпожа Мельникова просила приобщить к делу оперативную справку о том, что «имеются основания для оказания незаконного воздействия на участников процесса со стороны окружения подсудимого». Представляющий интересы потерпевшего Авраама Руссо (он заявил по делу гражданский иск на 5 млн руб.) адвокат Андрей Алешкин просьбу поддержал.

В свою очередь, защита выступила категорически против. Адвокат Евгений Кронов назвал доводы обвинения необоснованными. Он отметил, что ровно на те же аргументы прокуратура ссылалась в течение полутора лет, обосновывая продление фигуранту меру пресечения. «Тем не менее ни одного показания свидетеля или представителя потерпевшего по этому поводу не поступало»,— подчеркнул адвокат. Он назвал оперативную справку «надуманным документом». «Они (оперативники.— “Ъ”) по просьбе прокуроров нарисуют подобных документов хоть целую папку»,— сказал защитник, отметив, что обвинение не располагает какой-либо конкретной информацией о наличии кому-либо угроз.

Господин Кронов заявил, что гособвинители просто «боятся конкурировать с защитой в нормальном, открытом процессе», а закрытый процесс вовсе не исключит возможность давления на присяжных. Его поддержал другой адвокат подсудимого Руслан Закалюжный, сказав, что оппоненты пытаются лишить его клиента права на «основной принцип судопроизводства — гласность». Однако, выслушав мнение сторон, судья Максим Иванов просьбу прокуратуры удовлетворил, постановив слушать дело за закрытыми дверями, дабы избежать оказания давления на участников процесса со стороны «лиц, в том числе находящихся в розыске».

Напомним, что дело рассматривает военный суд, так как Тархан Эльдукаев с 1991 по 1998 год служил в армии в звании прапорщика, будучи прикомандированным к ЦСКА. Он являлся членом сборной по вольной борьбе, чемпионом страны и призером различных международных соревнований.

Господин Эльдукаев был арестован 25 октября 2023 года и с тех пор находится под стражей. Следователи СКР инкриминировали ему одно убийство, покушение на убийство и пособничество в организации покушения на убийство (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенные по заказу экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, охрану которого якобы господин Эльдукаев возглавлял. Сам господин Исмаилов находится в розыске — в 2021 году Черногория предоставила ему политическое убежище.

Согласно материалам дела, первое преступление было совершено в 1996 году на почве конфликта, который произошел у господина Исмаилова из-за распределения прибыли с руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым, арендовавшим торговые площади на территории «Черкизона». «Действуя из личной заинтересованности, обусловленной преданностью» господину Исмаилову, борец, полагают в ГСУ СКР, нашел двух не установленных до сих пор исполнителей, которые согласились выследить и убрать жертву.

Нападение на Таира Гуршумова произошло рано утром 23 декабря 1996 года в подъезде его дома на Щербаковской улице в Москве. Прятавшийся там киллер из пистолета смертельно ранил бизнесмена и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.

Согласно показаниям засекреченных свидетелей, за организацию этого преступления господин Исмаилов заплатил борцу Эльдукаеву $500 тыс.

Интересно, что вскоре после совершения преступления следствие задержало предполагаемого исполнителя Александра Булгакова, которого на очных ставках опознал выживший брат бизнесмена, однако по неизвестным причинам через полгода дело в отношении него было прекращено «в связи с недоказанностью», и задержанного отпустили.

А 19 августа 2006 года, как утверждает следствие, господин Эльдукаев за $100 тыс. организовал покушение на певца Авраама Руссо, продюсером которого тогда выступал Тельман Исмаилов. Таким образом бизнесмен якобы хотел наказать артиста за попытки уйти к другому менеджеру. Злоумышленники расстреляли артиста из автомата, когда он ехал в своем автомобиле по Плющихе. Певец получил четыре пули в бедро, но остался жив. В 2022 году Хамовнический суд Москвы отправил в колонию на 9 и 12 лет соучастников нападения — Виталия Джуру и Алексея Трясника. Дело в отношении стрелявшего в артиста Михаила Демкина было прекращено в связи с его смертью в 2014 году.

В ходе следствия господин Эльдукаев вину не признал, утверждая, что никогда не имел отношения к охране господина Исмаилова и вообще не работал на него. При этом подследственный назвал оскорбительным версию СКР о том, что он организовал покушения в интересах руководителя и совладельца группы АСТ, стремясь сохранить «его покровительство». Фигурант изложил версию, согласно которой еще до знакомства с господином Исмаиловым он заработал «приличное состояние».

Борец утверждал, что именно Тельман Исмаилов пытался подружиться с ним, чтобы через него обзавестись новыми связями среди влиятельных госслужащих и известных общественных деятелей.

В связи с этим у него не было мотива организовывать для владельца «Черкизона» какие-либо покушения.

По данным “Ъ”, после того как прокурор выступил перед присяжными, защитники подсудимого заявили о бездоказательности обвинения, которое назвали надуманным и неубедительным. Покидая суд, адвокаты посетовали на то, что, закрыв процесс, обвинение выставило подсудимого «особо опасным человеком», а он, по их словам, таковым не является.

Мария Локотецкая