Сроки за певца расписали как по нотам

В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу о покушении на известного певца Авраама Руссо, совершенном в 2006 году в Москве, гособвинение попросило приговорить исполнителей преступления — таксиста Виталия Джуру и главу риэлторского агентства Алексея Трясникова — к 10 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Называя сроки для подсудимых, гособвинитель основывался на единогласном вердикте присяжных, признавших фигурантов дела виновными. Третий участник преступления — Михаил Демкин, который и выпустил очередь из автомата по автомобилю певца,— скончался шесть лет назад. Его дело, по мнению прокурора, необходимо закрыть. Бизнесмену Тельману Исмаилову, которого правоохранительные органы считают заказчиком преступления, Черногория предоставила убежище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авраам Руссо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Авраам Руссо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд рассмотрел материалы дела о покушении на певца Авраама Руссо всего за четыре месяца. Этого времени оказалось достаточно для изучения материалов, заслушивания свидетелей и вынесения присяжными обвинительного вердикта для всех трех фигурантов дела. Отметим, что решение коллегии, принятое в конце ноября, было единогласным.

Выступая во время обсуждения последствий вердикта, гособвинитель попросил суд приговорить водителя такси Виталия Джуру к 10 годам колонии строгого режима, а главу риэлторского агентства Алексея Трясникова к 14 годам колонии строгого режима. Третий фигурант расследования Михаил Демкин умер в 2014 году, поэтому прокурор предложил прекратить производство по его делу в связи со смертью обвиняемого.

Адвокаты подсудимых, в свою очередь, настаивали на полной невиновности своих подзащитных и просили суд полностью оправдать своих клиентов.

Как ранее рассказывал “Ъ”, заказчиком этого преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Бизнесмен был первым основным спонсором Авраама Руссо, который поначалу выступал лишь в принадлежавшем господину Исмаилову московском ресторане «Прага». Однако после того, как певец начал самостоятельную сольную карьеру и быстро обрел популярность, между ним и господином Исмаиловым начался конфликт. В результате, считает следствие, последний отдал распоряжение расправиться с господином Руссо. Исполнителями согласились выступить давние знакомые Михаил Демкин, Виталий Джура и Алексей Трясников. При этом все трое, не имея опыта участия в подобных преступлениях, действовали, по версии следствия, весьма профессионально.

По материалам дела, господин Демкин, готовясь к покушению, приобрел у «неустановленного следствием лица» автомат АКС-74У с двумя магазинами, водитель Джура занялся слежкой за певцом, изучая и фиксируя маршруты его передвижений по городу, а также купил для остальных участников преступной группы сим-карты, оформленные на посторонних лиц, они использовались в том числе для связи во время покушения.

Когда в ночь на 19 августа 2006 года на улице Бурденко Михаил Демкин выпустил короткую очередь по автомобилю певца, Алексей Трясников увез исполнителя с места покушения. По мнению следствия, исполнители преступления были уверены, что застрелили господина Руссо. Однако в результате покушения певец получил четыре ранения, которые не угрожали его жизни. После экстренно проведенной операции потерпевший улетел в США.

Автомат Калашникова, который использовал киллер, и два перемотанных изолентой магазина были найдены оперативниками недалеко от места покушения. На них экспертами были обнаружены биологические следы Михаила Демкина. Однако несмотря на это долгое время преступников не могли персонифицировать, из-за чего следствие и затянулось на 16 лет.

Что касается Тельмана Исмаилова, то он, как ранее сообщал “Ъ”, проходит в качестве заказчика и по другому уголовному делу, касающемуся Авраама Руссо,— о похищении певца в 2004 году. Часть фигурантов этого дела уже осуждены. Кроме того, предпринимателю инкриминируется организация убийства двух бизнесменов в Подмосковье. Между тем запрос российской стороны в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова, проживающего в этой стране и получившего там политическое убежище, результата не принес.

Приговор по делу о покушении на Авраама Руссо планируется вынести 20 декабря.

Владислав Трифонов