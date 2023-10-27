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Коммерсантъ FM
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Тельману Исмаилову нашли подельника

Арестован предполагаемый соучастник похищения Авраама Руссо

Басманный суд по ходатайству ГСУ СКР арестовал неработающего Тархана Эльдукаева. По версии следствия, он участвовал в убийстве двух предпринимателей и похищении певца Авраама Руссо. Организатором этих преступлений считается экс-хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, получивший убежище в Черногории.

Певец Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Певец Авраам Руссо

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Неработающий, имеющий среднее образование и четверых несовершеннолетних детей Тархан Эльдукаев был задержан сотрудниками угрозыска и ФСБ в Москве. Затем его доставили к следователю ГСУ СКР, который предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека и пособничество в заказном убийстве). По данным «Ъ», речь идет о совершенных в 2004 году в Москве похищении певца Авраама Руссо и убийстве в 2016 году в Подмосковье предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.

В обоих делах, расследованных ГСУ СКР, экс-хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов фигурирует как заказчик преступлений и был заочно арестован для международного розыска. Организаторами преступлений, по данным следствия и судов, выступали его родственники. Господина Исмаилова, как сообщал «Ъ», арестовали в Черногории, но власти республики отказались выдать предпринимателя по запросу Генпрокуратуры, предоставив ему убежище.

В судебном заседании следователь и прокурор просили арестовать обвиняемого Эльдукаева до 25 декабря. Сам фигурант и его защита утверждали, что он ни в чем не виноват, и просили в крайнем случае ограничиться домашним арестом. Однако судья полностью удовлетворила запрос ГСУ СКР.

Николай Сергеев

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