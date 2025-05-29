Бизнес закодируют по-новому

Правительство РФ утвердило новые правила присвоения бизнесу кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Основной и дополнительный коды организации будут определяться на основе представленных в Росстат данных об обороте, выручке и численности работников. Реформа ОКВЭД стартовала из-за проблем организации господдержки бизнеса в ковидном 2020 году, а теперь необходима для тонкой настройки помощи наиболее важным для государства предприятиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил постановление №728 от 27 мая 2025 года о правилах определения кодов ОКВЭД. Они нужны в том числе для настройки мер госрегулирования приоритетных отраслей. Реформа стартовала 1 сентября 2024 года и предполагает единый подход к использованию классификатора. Федеральная налоговая служба стала единственным источником кодов ОКВЭД для устранения расхождения в данных разных систем.

В продолжение изменений в феврале 2025 года Минэкономики представило методические рекомендации для перехода на новую систему присвоения кодов. В этом документе нет ограничений на дополнительные виды деятельности для компаний, жесткой регламентации передачи данных и применения штрафных санкций.

Согласно опубликованному постановлению, основной и дополнительный виды деятельности будут определяться на основе данных, представленных организациями в Росстат.

При определении кодов у юрлиц будет учитываться оборот товаров, выполненных работ и оказанных услуг (или валовая прибыль). У ИП — выручка от производства и продажи.

У финансовых и страховых организаций, а также у некоммерческих — средняя численность работников.

Методика предполагала, что для получения кода достаточно данных по направлениям, которые приносят 80% выручки. В качестве основного вида деятельности предприниматели будут указывать ту, на которую приходится от половины оборота или выручки либо наибольший вес в структуре бизнеса. Из дополнительных видов — те, что обеспечивают от 10% выручки или оборота.

Напомним, что реформа ОКВЭД потребовалась из-за проблем при организации господдержки бизнеса в ковидном 2020 году: тогда правительство увязало антикризисные меры с перечнем наиболее пострадавших отраслей, однако выяснилось, что ОКВЭД часто не соответствовал направлениям фактической деятельности предприятий. Пострадавший малый и средний бизнес оказался отрезан от господдержки и ускоренно корректировал коды.

Впрочем, понятная и прозрачная классификация бизнеса требуется для эффективности программ господдержки и сейчас: в условиях поставленных масштабных задач и бюджетной консолидации правительство не готово к массовым льготам и предпочитает концентрировать помощь на наиболее важных для развития экономики отраслях.

Диана Галиева