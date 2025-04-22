Бизнес-модель для сборки

Правительство на стратегической сессии рассмотрело ход формирования Национальной модели целевых условий бизнеса. Этот набор мер определит направления работы властей по улучшению делового климата в РФ на период до 2030 года. Исходя из национальных целей и метрик рейтинга Всемирного банка, определены 11 приоритетных направлений работы. Это расширение конкуренции на рынках, стимулирование инноваций, развитие финансовых услуг, упрощение регистрации бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников предложил премьер-министру Михаилу Мишустину привести систему мер поддержки инвестиций в удобную бизнесу форму

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников предложил премьер-министру Михаилу Мишустину привести систему мер поддержки инвестиций в удобную бизнесу форму

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник, 22 апреля, правительство в формате стратегической сессии обсудило формирование Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эта модель определит основные направления работы властей по улучшению делового климата на ближайшие пять лет. По его словам, уже созданы 11 рабочих групп для подготовки предложений с учетом ведущих мировых практик, к примеру по регистрации бизнеса, налогообложению, конкуренции, инновациям и международной торговле.

Модель формируется Минэкономики и Агентством стратегических инициатив на основе национальных целей (в частности, по наращиванию инвестиций на 60% к 2030 году) и мировых рейтингов по оценке делового климата. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, к 2030 году РФ должна войти в топ-20 стран по состоянию инвестиционного климата по оценке рейтинга Всемирного банка B-READY (пришел на смену Doing Business; предполагается, что оценивать Россию банк начнет с 2026 года). Приоритеты нацмодели определены, в том числе с учетом метрик этого рейтинга.

По словам заместителя главы Минэкономики Мурата Керефова, реализация национальной модели должна повлиять не только на улучшение делового климата, но и на решение иных задач: стимулирование инвестиций, обеспечение роста экономики финансовыми ресурсами, развитие рынка труда.

Работа будет идти на двух уровнях: федеральном и региональном.

На федеральном по 11 приоритетным направлениям сформировано 40 целевых показателей и намечено 150 мероприятий, которые будут интегрированы с дорожными картами проекта «Трансформация делового климата».

по 11 приоритетным направлениям сформировано 40 целевых показателей и намечено 150 мероприятий, которые будут интегрированы с дорожными картами проекта «Трансформация делового климата». В регионах ключевой задачей станет выравнивание условий ведения бизнеса по стране, для этого планируется разработать «дорожные карты» и синхронизировать с нацмоделью региональный инвестстандарт (он подразумевает формирование единой инвестиционной среды, в частности, за счет принятия инвестдеклараций).

Рабочие группы уже подготовили ряд законодательных инициатив. Предлагается упростить взаимодействие с предпринимателями, в частности, за счет возможности использования электронного адреса в качестве основного источника связи (долю юридических лиц, имеющих такую возможность, планируется довести до 70% к 2030 году), а также за счет сокращения времени на подготовку и отправку налоговой отчетности компаний. Планируется дальнейшее сокращение инвестиционно-строительного цикла (с 1250 до 1000 дней) за счет обеспечения выдачи разрешений на строительство в электронном виде (предполагается, что к 2030 году 90% муниципалитетов будут выдавать разрешения в таком формате), а также исключения избыточных требований при строительстве.

Среди иных предложений — развитие реабилитационных механизмов при банкротстве.

Отметим, правительство давно подготовило законопроект о реформировании банкротства, который нацелен на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности, он «висит» в Госдуме уже несколько лет (см. “Ъ” от 18 мая 2021 года).

По направлению «Конкуренция» рабочие группы готовят предложения по упрощению корпоративных закупочных процедур за счет цифровизации, а также по созданию преференций «для стимулирования добросовестного поведения участников товарных рынков». По части международной торговли предложения рабочих групп заключаются в том числе в развитии альтернативных способов трансграничных платежей и в упрощении таможенных процедур. В сфере финансовых услуг готовятся предложения по диверсификации источников финансирования бизнеса — в частности, по развитию рынка капитала и инструментов долгосрочных сбережений.

Евгения Крючкова