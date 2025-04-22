Бизнес-модель для сборки
Правительство обсудило планы улучшения делового климата к 2030 году
Правительство на стратегической сессии рассмотрело ход формирования Национальной модели целевых условий бизнеса. Этот набор мер определит направления работы властей по улучшению делового климата в РФ на период до 2030 года. Исходя из национальных целей и метрик рейтинга Всемирного банка, определены 11 приоритетных направлений работы. Это расширение конкуренции на рынках, стимулирование инноваций, развитие финансовых услуг, упрощение регистрации бизнеса.
Глава Минэкономики Максим Решетников предложил премьер-министру Михаилу Мишустину привести систему мер поддержки инвестиций в удобную бизнесу форму
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Во вторник, 22 апреля, правительство в формате стратегической сессии обсудило формирование Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эта модель определит основные направления работы властей по улучшению делового климата на ближайшие пять лет. По его словам, уже созданы 11 рабочих групп для подготовки предложений с учетом ведущих мировых практик, к примеру по регистрации бизнеса, налогообложению, конкуренции, инновациям и международной торговле.
Модель формируется Минэкономики и Агентством стратегических инициатив на основе национальных целей (в частности, по наращиванию инвестиций на 60% к 2030 году) и мировых рейтингов по оценке делового климата. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, к 2030 году РФ должна войти в топ-20 стран по состоянию инвестиционного климата по оценке рейтинга Всемирного банка B-READY (пришел на смену Doing Business; предполагается, что оценивать Россию банк начнет с 2026 года). Приоритеты нацмодели определены, в том числе с учетом метрик этого рейтинга.
По словам заместителя главы Минэкономики Мурата Керефова, реализация национальной модели должна повлиять не только на улучшение делового климата, но и на решение иных задач: стимулирование инвестиций, обеспечение роста экономики финансовыми ресурсами, развитие рынка труда.
Работа будет идти на двух уровнях: федеральном и региональном.
- На федеральном по 11 приоритетным направлениям сформировано 40 целевых показателей и намечено 150 мероприятий, которые будут интегрированы с дорожными картами проекта «Трансформация делового климата».
- В регионах ключевой задачей станет выравнивание условий ведения бизнеса по стране, для этого планируется разработать «дорожные карты» и синхронизировать с нацмоделью региональный инвестстандарт (он подразумевает формирование единой инвестиционной среды, в частности, за счет принятия инвестдеклараций).
Рабочие группы уже подготовили ряд законодательных инициатив. Предлагается упростить взаимодействие с предпринимателями, в частности, за счет возможности использования электронного адреса в качестве основного источника связи (долю юридических лиц, имеющих такую возможность, планируется довести до 70% к 2030 году), а также за счет сокращения времени на подготовку и отправку налоговой отчетности компаний. Планируется дальнейшее сокращение инвестиционно-строительного цикла (с 1250 до 1000 дней) за счет обеспечения выдачи разрешений на строительство в электронном виде (предполагается, что к 2030 году 90% муниципалитетов будут выдавать разрешения в таком формате), а также исключения избыточных требований при строительстве.
Среди иных предложений — развитие реабилитационных механизмов при банкротстве.
Отметим, правительство давно подготовило законопроект о реформировании банкротства, который нацелен на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности, он «висит» в Госдуме уже несколько лет (см. “Ъ” от 18 мая 2021 года).
По направлению «Конкуренция» рабочие группы готовят предложения по упрощению корпоративных закупочных процедур за счет цифровизации, а также по созданию преференций «для стимулирования добросовестного поведения участников товарных рынков». По части международной торговли предложения рабочих групп заключаются в том числе в развитии альтернативных способов трансграничных платежей и в упрощении таможенных процедур. В сфере финансовых услуг готовятся предложения по диверсификации источников финансирования бизнеса — в частности, по развитию рынка капитала и инструментов долгосрочных сбережений.