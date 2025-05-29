«Решение суда наносит существенный удар по господину Трампу»

Вчерашнее постановление Суда США по делам внешней торговли, который заявил, что президент Трамп не имел полномочий в одностороннем порядке вводить повышенные пошлины на импорт практически со всего мира, вызвало бурную реакцию не только на фондовых и валютных рынках, но и в СМИ. Обозреватели из Северной Америки, Европы и Азии отмечают, что судебное решение ставит под вопрос уже начавшиеся торговые переговоры США с рядом стран и заметно подрывает влияние Дональда Трампа на текущую экономическую и политическую повестку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Торговый суд отменил глобальные пошлины Трампа

Решение суда наносит удар по глобальным торговым переговорам, которые уже ведутся с более чем десятком стран и начались после введения взаимных пошлин. Оно также ставит под вопрос недавние соглашения с Великобританией и Китаем.

Ответственность за пошлины обычно несет Конгресс, но на протяжении десятилетий он делегировал многие полномочия президенту. Когда Трамп ввел пошлины в апреле, он заявил, что продолжающийся торговый дефицит США создал национальную чрезвычайную ситуацию, которая парализовала экономику и представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу.

Если решение будет оставлено в силе и после апелляции администрации Трампа, она должна будет найти другое оправдание для своих глобальных пошлин. Ранее администрация рассматривала возможность введения пошлин в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, который допускает тарифы, противодействующие несправедливой практике внешней торговли.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Федеральная судебная коллегия признала пошлины Трампа незаконными

Решение суда нанесло первый, но существенный удар господину Трампу, по его главному рычагу влияния. Он пытается оказать давление на другие страны, чтобы они заключили торговые соглашения, более выгодные для Соединенных Штатов.

До того, как господин Трамп вступил в должность, ни один президент не пытался ссылаться на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, закон 1977 года, чтобы ввести тарифы для других стран. Закон, который в первую очередь касается торговых эмбарго и санкций, даже не упоминает пошлины. Но господин Трамп по-своему истолковал положения закона, когда сначала объявил, а затем приостановил повышенные пошлины для десятков страны. Он также использовал закон, чтобы ввести пошлины на продукцию из Канады и Мексики в обмен на то, что, по его словам, было их ролью в отправке фентанила в Соединенные Штаты.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Сенсационное решение суда по пошлинам должно вдохновить торговых партнеров бросить вызов Трампу

Это стало настоящим шоком. Вынесенное в среду решение Суда по международной торговле о том, что Трамп неправомерно использовал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы произвольно вводить пошлины в отношении торговых партнеров, кажется неспециалисту не более чем здравым смыслом. Но, учитывая то, в какой степени суды обычно уступают желанию исполнительной власти в вопросах национальной безопасности, это впечатляющее и во многом неожиданное нарушение одной из самых базовых политических практик. Это подчеркивает, что его (Трампа.— “Ъ”) торговая политика не только, в сущности, абсурдна, но и уязвима к разным событиям, будь то суды или финансовые рынки или, как в этом случае, когда эти два фактора работают в паре. Решение суда по меньшей мере создает хаос и неразбериху на несколько недель или месяцев, когда администрация Трампа будет барахтаться, пытаясь вернуть себе полномочия в отношении пошлин, в то время как финансовые рынки могут напоминать ему о том, что делать это безрассудно.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Горькое поражение для Дональда Трампа

Пять небольших компаний подали в суд на тарифную вакханалию из Вашингтона. Теперь они выиграли дело. Это первое обжалование в суде пошлин так называемого Дня освобождения Трампа. Сопротивление торговой политике растет. Среди прочих иски подали дюжина американских штатов. Другие противники торговой политики Трампа также подают иски против пошлин. Как говорится в одном из исков, национальная торговая политика не должна зависеть от прихоти Трампа.

The Indian Express (Мумбай, Индия)

Защищая пошлины в американском суде, администрация Трампа заявляет, что юридическая неудача поставит под угрозу прекращение огня между Индией и Пакистаном

Иск — который может оказать огромное влияние на мировую торговлю — был подан владельцами малого бизнеса в США против администрации Трампа. «Решение суда, ограничивающее действие IEEPA (Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.— “Ъ”), окажет волновой эффект на все сферы, в которых экономические инструменты используются для достижения стратегических целей... Например, Индия и Пакистан достигли прекращения огня только после того, как президент Дональд Трамп вмешался и предложил обеим сторонам улучшить условия торговли с США, чтобы избежать полномасштабной войны. Неблагоприятное решение суда, ограничивающее президентскую власть, в этом случае может вести к тому, что Индия и Пакистан поставят под сомнение легитимность предложения Трампа, что будет угрожать безопасности в целом регионе и жизням миллионов»,— заявлял министр торговли США Говард Лютник.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик