Телемедицина прилагается

За несколько лет телемедицина из экспериментальной опции превратилась в обязательную часть страхового пакета при добровольном медицинском страховании (ДМС). Теперь без нее не обходятся ни страховщики, ни пациенты, ни работодатели.

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От эксперимента — к норме

Начало телемедицины в привычном для россиян виде можно отсчитывать с 2016 года. Официальное признание на уровне законодательства произошло в 2017 году с появлением закона №242 «О телемедицине», при этом тогда телемедицина была не очень известна потребителям. В 2017–2019 годах она была востребована в первую очередь у тех пациентов, кому трудно было попасть к врачу территориально (это относится к пациентам из регионов) или из-за нехватки времени (а это уже популярная причина использования телемедицины у жителей городов-миллионников), отмечает управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Резкому увеличению спроса на телемедицинские услуги способствовала пандемия COVID-19: многие пациенты стали предпочитать дистанционное консультирование, чтобы избежать посещения медицинских организаций, а иногда телемедицинские услуги оставались единственным способом получить медицинскую помощь.

«Страховые компании начали особо активно интегрировать телемедицинские услуги в свои пакеты ДМС для корпоративных клиентов, что позволило застрахованным лицам получать медицинские услуги без дополнительных временных затрат и удобным способом, не выходя из дома»,— вспоминает директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина.

В 2023 году интерес к телемедицине снова возрос за счет спроса со стороны россиян, находящихся за пределами страны. Спрос продолжает расти: попробовав один раз, клиенты начинают постоянно использовать новую услугу.

По статистике «Зетта Страхования», в течение двух недель после телемедицинской консультации более 50% пациентов не приходят в клинику, что может говорить об эффективности телемедицины в половине случаев.

Сегодня многие клиенты уже не соглашаются оформлять ДМС без телемедицины — это относится как к работодателям, приобретающим добровольное медицинское страхование для сотрудников, так и к физическим лицам, сообщает заместитель начальника управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантии» Борис Болдырев. По данным опроса страхового брокера Remind 11 топовых страховщиков ДМС, если в 2022 году телемедицина покрывала всех застрахованных у половины компаний, то сейчас все российские страховые компании из первой десятки точно включают ее в пакет услуг для своих корпоративных клиентов. На данный момент в среднем телемедициной пользуется не меньше 22% застрахованных по ДМС, тогда как в 2022 году ею пользовались лишь 12% имеющих полис.

Медицина одного касания

Сейчас телемедицина интегрирована в ДМС, ОМС и частные медицинские сервисы. «Мы привыкли, что телемедицина равно дистанционные врачебные консультации, однако в более широком смысле это уже целая экосистема: от удаленных чекапов до мониторинга хронических заболеваний»,— говорит заместитель начальника управления медицинского контакт-центра страховой компании «Согласие» Геннадий Тукманов. Среди основных ее направлений: дистанционная диагностика состояния здоровья человека посредством передачи данных с переносных диагностических устройств, например глюкометра, отслеживание динамики для лечащего врача, оформление электронных рецептов и листов нетрудоспособности, телемониторинг за послеоперационными и реанимационными пациентами, психологические консультации и даже телехирургия.

В привычной для россиян телемедицине чаще всего оказываются услуги, которые не требуют физического осмотра, инструментальной диагностики или сложных лечебно-диагностических манипуляций. На первом месте среди обращений — онлайн-консультации у терапевтов и педиатров: большинство симптомов можно описать, а врач сможет проконсультировать по тактике лечения, рекомендовать дополнительное обследование, маршрутизировать к узкопрофильному специалисту и даже выявить экстренные состояния.

К более узким специалистам (среди них лидируют обращения к дерматологу, гинекологу, лору, гастроэнтерологу, неврологу и эндокринологу) застрахованные обращаются при наличии соответствующей профилю врача симптоматики, наличии направления от другого специалиста или для динамического наблюдения по уже выявленному заболеванию. Стоит отметить, что востребованность консультаций врачей этих специальностей в первую очередь определяется не только способом оказания услуг, но и структурой заболеваемости в России. Для корректировки схемы лечения, смены препаратов или дозировки, интерпретации результатов проведенного обследования достаточно прислать все материалы консультирующему врачу. Это заметно уменьшает путь пациента от постановки диагноза до назначения лечения.

Еще одно популярное направление телемедицины — консультации психолога, отмечает директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

Согласно статистике страховщика, на них приходится более половины таких обращений в январе—апреле 2024 года и около трети — в январе—апреле 2025 года.

Удаленные консультации используются в том числе и для получения второго мнения, когда есть сомнения в компетентности офлайнового специалиста или корректности его рекомендаций, особенно это развито в регионах.

На сегодня примерно каждый десятый случай — это телемедицинские консультации. Примерно 65% обращений приходится на консультации дежурных врачей (терапевтов и педиатров), остальное — это консультации врачей-специалистов, говорят в «Ренессанс страховании». Для застрахованного онлайн-консультация может стать как самостоятельным способом помощи, так и промежуточным звеном, в котором опытный врач подскажет, к какому специалисту лучше записаться с учетом симптоматики, а также сделать дальнейший очный прием более эффективным, отмечают в «Согазе». Статистика страховщика свидетельствует, что до 30% обращений не требуют очного осмотра врачом. Из них 52% застрахованных достаточно одной консультации врача телемедицины для решения вопроса, 21% сразу получают направления на анализы в лабораторию, а 27% проходят курс лечения при сопровождении врача онлайн.

Врачи онлайн, законы офлайн

Первой страной, которая начала активно использовать телемедицину на практике, стала Норвегия: это было обусловлено большим количеством труднодоступных для традиционной медицинской помощи мест. Затем, в начале 1990-х годов, Франция начала предлагать такую медицинскую услугу своим морякам гражданского и военного флотов. Сейчас телемедицина уже активно развивается во всех странах Евросоюза, США, Китае. «Уровень проникновения телемедицины в российском ДМС безусловно отличается от показателей в других странах, но это связано с рядом факторов, таких как развитие инфраструктуры, законодательные инициативы и уровень осведомленности населения»,— говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых. В зарубежной практике у врачей больше прав при работе в рамках телемедицины по сравнению с Россией, в некоторых странах телемедицинская консультация является обязательной в ДМС перед очным визитом, и во время такой консультации врач может сразу назначить лечение, чего российские врачи пока не имеют права делать.

Один из стоп-факторов для развития телемедицины в России сегодня — запрет на постановку диагноза и назначение дистанционного лечения при первом обращении к врачу: первичный прием должен быть очным. Исключение составляет эксперимент Минздрава, в рамках которого такие ограничения временно снимаются, поясняет директор департамента развития продуктов медицинского страхования и страхования жизни «Зетта Страхования» Алексей Вигдорчик. То есть, несмотря на то что в несложной ситуации врач мог бы проконсультировать и назначить лечение онлайн, по действующим правилам он не имеет на это права, если пациент ни разу не приходил к нему лично. Фактически телемедицина в нынешнем виде может использоваться как вспомогательный инструмент — например, для предварительной консультации перед очным визитом или в случаях, когда не требуется постановка диагноза, назначение лечения.

Непосредственно связанный с этим барьер, мешающий развитию сервиса: при первичной телемедицинской консультации невозможно открыть листок трудоспособности, а при последующих — закрыть его. Это отсекает больше половины первичных обращений по ДМС.

Однако не стоит винить Минздрав в том, что он искусственно тормозит прогресс, замечают в ВСС, здесь скорее речь идет об осторожном развитии и соблюдении принципа «не навреди», который является одним из основополагающих для медиков. В законодательстве уже действуют положения об экспериментальном правовом режиме, которые позволяют врачам медицинских организаций, участвующих в этом пилотном проекте, корректировать по результатам консультации, выполненной с применением телемедицинских технологий, лечение, назначенное после очного приема иным врачом.

Еще один сдерживающий фактор развития телемедицины в России — психологический: пациенты крайне консервативны и в большинстве своем привыкли получать медицинскую помощь при личном посещении врача. Традиционно старшее поколение предпочитает личный прием, молодые же выбирают телемедицину.

Согласно опросу страхового брокера Mains, только 20% среди респондентов в возрасте старше 60 лет доверяют телемедицине, у молодежи 18–25 лет этот показатель приближается к 70%.

При этом, как отмечают в брокере, за последние пять лет доверие к телемедицине выросло более чем в два раза среди россиян из городов-миллионников: если в 2021 году оно было на уровне 25%, то сегодня более 60% хотели бы пользоваться телемедициной. Впрочем, 65% никогда не пользовались такими услугами. «И здесь очень важен первый опыт телемедконсультации. Если он успешен, то уровень доверия растет вместе с количеством консультаций»,— отмечает совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров.

От диагноза к привычке

Сегодня телемедицина еще не стала продуктом ежедневного использования, но количество обращений устойчиво растет, говорит управляющий директор «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health) Арсен Широян.

Кроме того, телемедицина не единственный онлайн-формат получения помощи для пациента. Страховщики с каждым годом расширяют линейку цифровых сервисов. Помимо таких уже стандартных опций, как телемедицина, личный кабинет застрахованного и HR-кабинет страхователя, появляются цифровые платформы благополучия, персонализированная маршрутизация клиентов на базе симптом-чекеров (онлайн-сервисов или мобильных приложений, которые позволяют пользователю ввести свои симптомы, чтобы получить предварительную информацию о возможных причинах недомогания), цифровые чекапы, отмечает медицинский эксперт страхового брокера Remind Галия Бекмансурова.

Будущее телемедицины может быть по-настоящему технологичным. Во-первых, это улучшение диагностики за счет внедрения диагностических приборов, подключаемых к платформам. Это могут быть оториноларингосокоп, портативные приборы по измерению давления, сахара крови и холестерина, а со временем могут появиться и портативные ультразвуковые датчики, отмечают в «Зетта Страховании». Во-вторых, это создание удобных цифровых сервисов, которые позволяют врачам следить за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями удаленно. Через такие платформы клиенты смогут в реальном времени передавать врачу свои показатели: от артериального давления, сахара в крови и сердечного ритма до данных с кардиостимуляторов и других имплантированных приборов.

Телемедицина отлично встраивается в актуальный тренд по развитию превентивной медицины, так как сейчас все больше пациентов настроены на выявление рисков по здоровью и в целом ведение здорового образа жизни, считают в ВСК. Например, в медицинские платформы можно интегрировать число пройденных шагов, проведение спортивных тренировок, измерение веса, дневник питания и другие. Таким образом, система наблюдения будет мотивировать клиентов на правильный образ жизни, а значит, приведет к снижению рисков развития заболеваний. На рынке уже существуют отдельные приложения и компании, предлагающие такие ЗОЖ-системы, а в дальнейшем это может стать обычной практикой.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Анна Абрамцева