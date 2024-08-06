Врача вызывали?

В России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. Как сообщили “Ъ” в Минздраве РФ, в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более 8 млн дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным министерства, объем подобных услуг в России увеличился в 11 раз. В «СберЗдоровье» констатируют, что спрос на онлайн-приемы в первой половине 2024 года вырос почти на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу. А в первой половине 2024 года вырос спрос еще и на врачей ЛФК и стоматологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рост интереса к телемедицинским консультациям у россиян наблюдается с 2019 года, сообщили “Ъ” в Минздраве. Число удаленных контактов доктора с пациентом за это время увеличилось более чем в 11 раз. Наиболее востребованными при проведении онлайн-приемов, подчеркнули в пресс-службе ведомства, являются такие профили, как онкология, педиатрия, сердечно-сосудистые заболевания, акушерство и гинекология.

По сведениям государственной статистической отчетности, в регионах РФ в 2023 году проведено более 8,1 млн консультаций — консилиумов, консультаций для вынесения заключения по результатам диагностических исследований, а также дистанционных наблюдений за состоянием здоровья пациентов.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан» онлайн-консультации разрешены для принятия решения о необходимости проведения очного приема пациента, для профилактики и анализа жалоб и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий или медицинского наблюдения за состоянием здоровья. Ставить диагноз и назначать лечение допустимо только на очном приеме. Однако правительство РФ с 1 августа 2023 года ввело экспериментальный правовой режим по расширению возможностей телемедицины. Пилотный эксперимент продлится три года. Врач по-прежнему сначала должен поставить пациенту диагноз на очном приеме. При этом далее врачи из пилотных клиник смогут удаленно уточнять или корректировать поставленный ранее диагноз, назначать или изменять лечение, а также выписывать электронные рецепты на лекарства.

В Минздраве уточняют, что специалисты подведомственных федеральных центров провели более 205 тыс. консультаций врачей друг с другом и врачебных консилиумов с применением телемедицинских технологий. Кроме того, с начала 2023 года состоялось более 8 тыс. телемедицинских консультаций с участием специалистов ведущих федеральных медицинских организаций по схеме «врач-врач» для помощи пациентам из новых российских регионов.

Тенденцию подтверждают и частные сервисы. Так, медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера»), проанализировав поведение своих пользователей, подсчитала, что спрос на услуги телемедицины в первой половине 2024 года вырос почти на 45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На онлайн-прием чаще всего записывались к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу. В компании указывают, что этот список остается неизменным на протяжении нескольких лет. Кроме того, в первой половине 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года вырос спрос на услуги врача ЛФК — в два с половиной раза, травматолога — на 78,8%, стоматолога — на 23,5%.

Спрос на услуги телемедицины растет с начала пандемии коронавируса, отмечают в «СберЗдоровье». В первой половине ковидного 2020 года он вырос в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с тех пор тенденция не меняется. В 2023 году в компании «СберЗдоровье» было проведено более 1,2 млн онлайн-консультаций.

Гендиректор телемедицинской компании «Доктис» Сергей Лежнин говорит, что в 2024 году количество проведенных консультаций увеличилось почти на 10%. С 2020 по 2023 год, продолжает господин Лежнин, этот показатель ежегодно увеличивался более чем в 2,5 раза — и если в 2020 году за консультациями в «Доктис» обратилось 54 тыс. пациентов, то по итогам 2023 года их было уже более 585 тыс.

«Мы видим, что население за эти годы стало гораздо больше доверять медицинским дистанционным сервисам. Все основные игроки рынка продолжают совершенствовать свои линейки продуктов, делают их более доступными и удобными»,— заметил Сергей Лежнин.

Первый заместитель гендиректора Скандинавского центра здоровья Петр Трещалин говорит, что востребованность услуг телемедицины в среднем растет год от года «в районе 20%». За последние годы лишь однажды в центре заметили «небольшой упадок в использовании телемедицинских услуг» — когда был снят пандемийный режим самоизоляции, однако далее спрос лишь увеличивался. 80% телемедицинских обращений, по его данным, приходится на гинекологию и неврологию. Чаще всего это повторные приемы у специалистов после очной консультации, указывает господин Трещалин.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев указывает, что в пациентском объединении прогнозировали большой спрос на услуги телемедицины. Член экспертного совета комитета Госдумы РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям, председатель правления Всероссийского общества редких заболеваний Ирина Мясникова добавляет, что сейчас ни один проект в орфанной сфере не обходится без учета возможностей дистанционного взаимодействия с пациентами и врачами. При этом господин Жулев допускает, что телемедицина несет в себе «определенные риски» — когда врач не имеет возможности провести личный осмотр пациента, возникает вероятность допустить ошибку диагностирования: «Ни пациент, ни врачи не должны злоупотреблять такой формой приема, особенно когда заболевание принимает более серьезную форму».

В Сеченовке объяснили, почему победители олимпиад не смогли поступить в вуз без конкурса Скандал Родители ряда абитуриентов Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова пожаловались, что их дети — призеры олимпиад не смогли поступить в вуз без вступительных экзаменов. Об этой ситуации в своем Telegram-канале сообщила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Абитуриентам, имеющим право на зачисление без вступительных испытаний, не хватило бюджетных мест. Часть из абитуриентов, которых не приняли в Сеченовский университет без экзаменов, не могли поступить и по общему конкурсу, так как не сдавали ЕГЭ по выбору (им необходимо было сдать только русский язык и базовую математику для получения аттестата), в то время как для поступления в медвуз необходимы баллы по биологии и химии. Сеченовка является старейшим и крупнейшим медвузом страны. В пресс-службе университета “Ъ” сообщили, что количество бюджетных мест определяется в соответствии с постановлением правительства РФ. На 2024 год выделено 1991 бюджетное место, к 5 августа в приемную комиссию университета подано более 52 тыс. заявлений. При этом, подчеркнули в вузе, первоочередным правом на зачисление, согласно закону, пользуются абитуриенты по обязательным квотам. Это абитуриенты, чьи родители погибли или участвуют в СВО, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также абитуриенты, поступающие в университет по целевым направлениям. «На сегодняшний день зачисление по данным квотам завершено в полном объеме. На оставшиеся 140 бюджетных мест по специальности "лечебное дело" зачислены абитуриенты, поступающие на основные места в рамках контрольных цифр приема без вступительных испытаний — победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады, а также профильных олимпиад школьников в соответствии с конкурсным списком. Необходимо отметить, что всего в установленные сроки подали документы 203 абитуриента — победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады, а также профильных олимпиад школьников в соответствии с конкурсным списком»,— сообщили в пресс-службе вуза. Там добавили, что всем обратившимся заранее разъяснялись условия поступления, а также рекомендовалось с учетом высокого конкурса одновременно подавать заявления и в другие медицинские университеты. Наталья Костарнова

Наталья Костарнова