Вашего доктора и там, и тут показывают

Россияне все активнее пользуются услугами телемедицины. За последние четыре года, по данным компании «СберЗдоровье», число онлайн-консультаций у отоларингологов выросло почти в 19 раз, у кардиологов — почти в 20 раз, у травматологов — в 25 раз. Хотя онлайн-приемы не могут заменить очных консультаций (это запрещено законодательством), 85% крупных клиник в России уже внедрили их в свою практику, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

За последние четыре года количество онлайн-консультаций с врачами увеличилось почти в 7,5 раза, сообщили “Ъ” в медицинской компании «СберЗдоровье» со ссылкой на собственные данные. Причем по итогам 2024 года в общей структуре спроса на услуги число телемедицинских консультаций оказалось больше, чем число записей на очные приемы (точные цифры компания не раскрывает). Дистанционное общение с врачами наиболее востребовано среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Самарской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Татарстана.

В 2024 году (как и четыре года назад) россияне, по данным «СберЗдоровья», чаще всего общались онлайн с терапевтами, педиатрами, психологами, дерматологами и неврологами. Одновременно с этим число интернет-консультаций у урологов увеличилось более чем в 11 раз, у гинекологов — более чем в 15 раз, у отоларингологов — почти в 19 раз, у кардиологов — почти в 20 раз, у травматологов — в 25 раз, у врачей ЛФК — в 150 раз. Пациенты чаще выбирают специалиста телемедицины в качестве ведущего врача, говорит гастроэнтеролог и педиатр Алина Губанова, руководитель медицинского блока «СберЗдоровья»:

«В таком формате заботу о здоровье значительно проще включить в повседневную жизнь и не тратить время на дорогу, очереди».

В других клиниках интерес к дистанционным консультациям более умеренный. В Скандинавском центре здоровья (СЗЦ) после окончания пандемийных ограничений спрос на дистанционные приемы несколько снизился, сейчас он находится на уровне, который наблюдался до эпидемиологических пиков. По словам главного врача СЗЦ Натальи Гавриловой, наиболее востребованы онлайн-консультации у гинекологов и урологов, также граждане активно обращаются к неврологам для динамического наблюдения. В сезон цветения увеличивается число дистанционных приемов у аллергологов для корректировки терапии.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан» онлайн-консультации разрешены для принятия решения о необходимости очного приема, для анализа жалоб, оценки эффективности лечения или медицинского наблюдения за состоянием здоровья. Ставить диагноз и назначать лечение допустимо только на очном приеме. С 1 августа 2023 года действует экспериментальный правовой режим. Врач сначала должен поставить пациенту диагноз на очном приеме, далее врачи из пилотных клиник могут удаленно уточнять или корректировать его, назначать или изменять лечение, выписывать электронные рецепты на лекарства.

Законодательные ограничения в телемедицине не случайность, а взвешенная мера, учитывающая баланс между доступностью медицины и безопасностью пациентов, считает собственник «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Илья Труханов. Для онлайн-приемов, говорит он, востребованы в основном консультации специалистов «разговорного жанра» (терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов), продолжает эксперт. «Для узких специалистов, таких как невролог, травматолог, хирург, гинеколог, лор, такой формат мало востребован, так как, как правило, требуется визуальный повторный осмотр с применением специализированного медоборудования»,— говорит господин Труханов.

К 2030 году телемедицина продолжит развиваться, уверена Наталья Гаврилова. Уже сейчас, по ее оценкам, 85% крупных клиник в России используют онлайн-консультации.

«Основные направления роста — удаленный мониторинг, внедрение ИИ для анализа рентгеновских снимков, использование носимых устройств и упрощенный обмен данными между клиниками и специалистами»,— говорит она. Минздрав ранее публиковал данные, согласно которым в 2019–2023 годах объем телемедицинских услуг в РФ вырос в 11 раз (см. “Ъ” от 6 августа 2024 года). Более свежих данных еще не публиковалось.

Наталья Костарнова