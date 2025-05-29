Обвиняемым по делу о ЧП на шахте «Пионер» смягчили меру пресечения

Благовещенский городской суд сменил меру пресечения двум сотрудникам Ростехнадзора. Они проходят обвиняемыми по делу об обрушении породы на шахте «Пионер» в Амурской области, произошедшем в 2024 году. Фигурантов перевели с заключения под стражу на домашний арест, сообщило агентство «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рудник «Пионер» в Зейском округе

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области Рудник «Пионер» в Зейском округе

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Смягчить меру пресечения попросила защита. Глава пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин объяснил, что суд удовлетворил ходатайство из-за того, что обвиняемые слишком долго находились под арестом (с апреля 2024 года).

В ЧП обвиняют старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами Ростехнадзора Веру Вайтехович и замначальника того же отдела Павла Смирнова. Они проводили плановые проверки на шахте с 2021 по 2024 год. При этом сотрудники ведомства игнорировали нарушения безопасности при работе на шахте. В результате в марте 2024 года в подземной части шахты обрушилась порода, погибли 13 человек.

Расследование обстоятельств катастрофы закончилось в марте 2025 года. Изначально сотрудников ведомства обвинили в халатности, позже дело переквалифицировали по статье о превышении должностных полномочий. В их деле насчитывается десять томов, потерпевшими признаны 13 человек и две организации. Следующее заседание пройдет 30 июня, так как ведущий дело судья ушел в отпуск.

Подробнее о том, как шло расследование ЧП,— в интервью «Ъ».

Никита Черненко