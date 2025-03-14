«Пионер» готов к суду

В Благовещенске направлены в суд уголовные дела, возбужденные после гибели год назад горняков в шахте рудника «Пионер» в Зейском районе Приамурья. Обвиняемыми проходят двое чиновников Дальневосточного управления Ростехнадзора, которые не раз проверяли предприятие и оставляли без внимания нарушения требований промышленной безопасности, а также двое представителей руководства рудника, допустившие эти нарушения. Последние уже признали вину, но их дело будет рассмотрено в общем порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Амурской области Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

СУ Следственного комитета РФ по Амурской области завершило следствие по уголовному делу в отношении замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павла Смирнова и старшего госинспектора того же отдела Веры Вайтехович. Им инкриминируется использование полномочий вопреки интересам службы с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обвинение утверждено региональной прокуратурой, а материалы дела направлены в Благовещенский горсуд.

По версии следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2021–2024 годах неоднократно проводили плановые проверки на руднике «Пионер» (АО «Покровский рудник»), однако игнорировали грубые нарушения в области промышленной безопасности, с которыми эксплуатировался рудник.

Главным из них было наличие поблизости водоема, что и обусловило масштаб катастрофы в шахте.

Катастрофа на руднике «Пионер», расположенном в Зейском районе Амурской области, произошла вечером 18 марта 2024 года. В шахту глубиной 295 м, где в это время находились 13 рабочих, обрушилась горная порода. Выработки, где могли находиться горняки, были заполнены горной массой и водой, спасатели подвергались смертельному риску — был вероятен повторный обвал горной массы. Найти под землей не удалось никого, людей посчитали погибшими.

Тем временем в Зейском районном суде в конце февраля начался процесс над управляющим директором рудника Алексеем Бирюковым и главным инженером обособленного подразделения рудника «Пионер» Денисом Черниковым. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые, несмотря на запрет ведения горных работ близ водоема, расположенного на поверхности в пределах месторождения, допустили эксплуатацию опасного производственного объекта. При этом оба знали о наличии технических нарушений и аварийной ситуации в подземной части золоторудного месторождения. В день катастрофы в подземных горных выработках рудника произошел обвал горных пород, прорыв воды и сход увлажненного грунта с поверхности, в результате чего были затоплены подземные горные выработки.

Потерпевшими по делу признаны 18 человек — это близкие родственники погибших горняков. Также в числе потерпевших АО «Покровский рудник» и ООО «Звездный» — это подрядная организация, которая и проводила горные работы. В результате аварии им был причинен имущественный вред (под завалами остались не только люди, но и техника).

Как стало известно «Ъ», Алексей Бирюков и Денис Черников (год находились под арестом, но сейчас под подпиской о невыезде) ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, но против этого возражала одна из потерпевших, в связи с этим суд постановил рассмотреть дело в общем порядке.

Ближайшее судебное заседание назначено на 10 апреля.

«Дело очень большое, на стадии следствия были допрошены более 100 участников процесса — свидетели, потерпевшие, представители потерпевших. Если бы все согласились с рассмотрением дела в упрощенном порядке, то 10 или 11 марта суд бы вынес приговор, но поскольку поступили такие возражения, суд игнорировать их не может, и мы вышли в общий порядок рассмотрения дела с необходимостью вызова всех свидетелей, потерпевших. Вот это влечет за собой, конечно же, отложение судебного разбирательства»,— прокомментировал «Ъ» положение адвокат Геннадий Шулегин.

Известно, что 18 марта, в день годовщины трагедии, на рудник «Пионер» прилетят родственники погибших горняков. Дорогу им оплатила компания, которой принадлежит рудник. Также известно, что на месте гибели людей планируется открытие мемориала. О том, разрабатывается ли проект по извлечению тел погибших из-под земли и насколько это возможно, до сих пор не сообщалось.

Анна Яшина, Благовещенск