Обвиненный в растрате основатель ВЭФ требует возбудить дело в отношении информатора

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал заявление в швейцарскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении информатора, обвинившего его в растрате денег организации. Об этом заявил сам господин Шваб в интервью Financial Times. Он рассказал, что его юристы требуют возбудить дело по статьям о клевете и оказании давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Клаус Шваб, основавший ВЭФ и возглавлявший его более 50 лет, ушел в отставку в апреле. Вскоре после этого стало известно о внутреннем расследовании, которое было начато после того, как руководство ВЭФ получило анонимное письмо. В нем утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства в личных целях, в том числе тратила их на роскошный отдых, массаж в отелях и т. д. Сам господин Шваб отвергает эти обвинения, в интервью FT он назвал их «глупыми и надуманными».

Яна Рождественская