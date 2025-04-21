Шваб покинул пост председателя Давосского форума

Клаус Шваб, основатель и председатель совета попечителей швейцарского Всемирного экономического форума, объявил о немедленном уходе с занимаемой должности, сообщает пресс-служба ВЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

«После моего недавнего заявления и в связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно уйти с поста председателя и члена Совета попечителей»,— сказал господин Шваб в обращении к совету попечителей.

Временно исполняющим обязанности назначен вице-председатель Петер Брабек-Летмате. На собрании сформировали комитет для выбора будущего руководителя организации. Совет подчеркнул важность диалога стран для дальнейшего развития и объединения лидеров секторов экономики.

Клаус Шваб занимал должность председателя попечителей ВЭФ с момента основания в 1971 году. Членами ВЭФ являются около 1000 крупный компаний из разных стран мира, в том числе из России.

Екатерина Отрашкевич