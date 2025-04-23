ВЭФ начал расследование против своего основателя Клауса Шваба

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Всемирный экономический форум (ВЭФ) начал расследование в отношении Клауса Шваба, создавшего и возглавлявшего его более 50 лет. Его подозревают в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ВЭФ Клаус Шваб

Фото: Denis Balibouse / Reuters Основатель ВЭФ Клаус Шваб

Фото: Denis Balibouse / Reuters

По данным газеты, на прошлой неделе руководство ВЭФа получило анонимное письмо, утверждавшее, что семья Шваб использовала ресурсы форума в личных целях. Так, Клаус Шваб якобы неоднократно просил подчиненных снимать ему деньги в банкоматах с корпоративных карт. Эти средства — «тысячи долларов» — шли на оплату массажа в отелях. Кроме того, жена господина Шваба Хильда, бывшая сотрудница форума, назначала «символические» встречи, финансируемые ВЭФом, чтобы оправдать роскошный отдых за счет организации.

О начале расследования стало известно вскоре после того, как Клаус Шваб объявил об уходе с поста главы ВЭФа. В качестве причины ухода он назвал свой возраст. О планах уйти господин Шваб объявил еще в мае 2024 года — сразу после выхода материала WSJ о многолетних домогательствах главы ВЭФа к десяткам сотрудниц. Изначально предполагалось, что господин Шваб покинет должность только после того, как руководство форума найдет ему преемника. Но в минувшее воскресенье, 20 апреля, попечительский совет форума единогласно поддержал проведение расследования в отношении господина Шваба, после чего тот и принял решение о немедленном уходе.

Господин Шваб отвергает все обвинения и намерен подать в суд на анонимного автора письма. ВЭФ заявил, что «принимает эти обвинения всерьез, но они остаются недоказанными».

Кирилл Сарханянц