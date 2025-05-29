«Место встречи не имеет значения»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Цель встречи — обмен условиями для прекращения огня и дальнейшего урегулирования конфликта. В Киеве потребовали передать соответствующий меморандум до начала консультаций. Дональд Трамп дал себе срок — две недели, чтобы разобраться, готова ли Россия к заключению мирных соглашений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает происходящие события с умеренной долей оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сергей Лавров предложил Украине провести 2 июня технические переговоры в Стамбуле, чтобы обменяться документами, в которых стороны излагают свое видение мирного процесса. Глава МИД РФ сообщил, что Россия соответствующий меморандум подготовила. Как известно, договоренность об этом была достигнута на последней встрече в Турции 16 мая.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог утверждал, что Киев свой план предоставил, а вот Москва пока что нет. Примерно о том же говорил и Владимир Зеленский. Все это происходило на фоне серьезного ужесточения риторики в отношении России со стороны президента США. Также канцлер Германии Фридрих Мерц обещал и дальше расширять военную поддержку Украины, в том числе Берлин готов оказать помощь союзнику в разработке дальнобойных вооружений.

А Дональд Трамп подвел своеобразный итог происходящих событий. Глава Белого дома заявил, что пока воздерживается от каких-либо мер давления на Москву, дабы не срывать диалог. И дальше он предъявил нечто похожее на ультиматум. По сути, в течение двух недель России предлагается обозначить реальное продвижение к миру. Если Трамп поймет, что, как он выразился, его водят за нос, тогда позиция Америки может еще больше ужесточиться. Сложно сказать, чем все это закончится. Однако промежуточный результат так или иначе достигнут.

В последние дни создавалось впечатление, что мирный процесс зашел в тупик, и на первый план выходит исключительно военный сценарий. Теперь же появилась надежда, что переговоры, скорее всего, возобновятся. Место встречи в данном случае не имеет значения. Между тем есть смысл напомнить, что Киев требует немедленного перемирия сроком минимум на месяц. Изначально на том же настаивал и Дональд Трамп при поддержке Европы.

Российская сторона по-прежнему готова обсуждать устранение первопричин кризиса без прекращения огня. То есть на сегодня позиции кардинально расходятся. Впрочем, содержания этих самых меморандумов мы не знаем. Версии СМИ не в счет, там много чего пишут. В такой ситуации стоит опираться лишь на официальные заявления. Как бы то ни было, Трамп фактически дает понять обеим сторонам, что на сегодня есть шанс заключить невыгодный, но мир. Если его упустить, новой такой возможности может больше не представиться. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Тем не менее нужно повторить еще раз для закрепления: похоже, что забуксовавший было переговорный процесс все-таки удалось немного сдвинуть с мертвой точки. И это на сегодня большое достижение. По крайней мере, мяч теперь на стороне Киева. Если он откажется, тогда рискует навлечь гнев Трампа. В остальном от прогнозов по традиции воздержимся.

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Дмитрий Дризе