Россия ставит на Стамбул

Глава МИД Турции Хакан Фидан во вторник, 27 мая, завершил двухдневный визит в Москву. В Кремле изначально называли основной темой переговоров двусторонние отношения России и Турции. Однако один только список собеседников, с которыми турецкий министр встретился в российской столице, показал, что его главной задачей было прозондировать почву перед возможным новым раундом переговоров России и Украины. Сообщение агентства Reuters о том, что господин Фидан после Москвы отправится в Киев, стало лишним тому подтверждением. Между тем заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи с турецким коллегой показали: в России уже определились с площадкой для второго раунда переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уже к концу первого дня визита Хакана Фидана в Москву не оставалось сомнений в чувствительном характере тем, которые турецкий министр приехал лично обсудить с российским руководством. Свидетельствовало об этом полное отсутствие конкретики о содержании переговоров, которые состоялись в понедельник между господином Фиданом и несколькими российскими высокопоставленными лицами. Пресс-службы Кремля и МИД Турции ограничились короткими комментариями о самом факте встреч турецкого министра сначала с помощником президента РФ Владимиром Мединским, а затем и президентом Владимиром Путиным, не приведя каких-либо подробностей.

Вскоре после беседы господина Фидана с Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник сообщило: обсуждался переговорный процесс по урегулированию конфликта. Какие именно его аспекты затрагивались сторонами, собеседник агентства не уточнил.

Вместе с тем уже к вечеру 26 мая с турецкой стороны прозвучали заявления, предостерегающие от излишнего оптимизма относительно контактов Москвы и Киева.

Неназванный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития сказал «РИА Новости», что сейчас Россия и Украина пытаются согласовать позиции и найти точки соприкосновения, но ситуация остается сложной. Рассуждения о втором раунде переговоров он назвал «преждевременными».

Единственное же заявление, по которому можно было судить о содержании переговоров турецкого гостя с Владимиром Путиным, ближе к ночи опубликовало агентство ТАСС. «Обсуждались последние инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, события после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая»,— процитировало агентство слова источника в турецком МИДе.

Покров тайны с повестки переговоров Хакан Фидан сорвал на второй день пребывания в Москве. Это произошло сразу после встречи с его российским визави Сергеем Лавровым. Как сообщил глава турецкого МИДа, он обсудил с Владимиром Путиным «важные», «чувствительные» для президента Реджепа Тайипа Эрдогана вопросы, включая переговорный процесс по Украине. «Мы передали нашу просьбу о проведении дальнейших встреч в Турции»,— рассказал дипломат, отметив: Анкара готова оказывать всю необходимую поддержку на пути к урегулированию. «Честно говоря, мы считаем это своим долгом,— признал господин Фидан.— Это миссия для нашего региона, для мира во всем мире».

В свою очередь, Сергей Лавров, выразив благодарность турецким коллегам за предоставление платформы для прямых переговоров с Украиной, предвосхитил главный вопрос, который волновал журналистов с момента завершения стамбульских переговоров. «Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям»,— сказал он. И не упустил возможности польстить турецкому коллеге ремаркой о том, что «в Стамбуле очень хорошо».

Хакан Фидан, со своей стороны, отметил, что выбор Россией Стамбула свидетельствует об общем видении того, как должна обеспечиваться региональная стабильность. А ее наличие или отсутствие, как дал понять турецкий министр, в значительной степени зависит от дальнейшего прогресса переговоров по Украине.

Тему прогресса переговоров Сергей Лавров не обошел стороной, но и не стал обнадеживать турецкого коллегу.

«Президент России неоднократно повторял в последнее время в ходе своих выступлений, что успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта, о которых хорошо известно»,— сказал он. Отметив, что Россия «заинтересована в том, чтобы все соглашения, которые достигались за последние три года по Украине, выполнялись», он заявил: об «украинских соседях» того же сказать нельзя.

Лично проверить, как в Киеве обстоит дело с настроем на выполнение уже существующих соглашений и заключение новых, глава МИД Турции, если верить источнику агентства Reuters, сможет в конце текущей недели. Вероятно, тогда и могут наметиться контуры следующего раунда переговоров.

Анастасия Домбицкая