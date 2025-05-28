Мерцающая Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, где обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопросы дальнейшей поддержки Киева и ужесточения санкций против России. Второй крупнейший поставщик вооружений Украине после США, Германия после недавней смены власти в Вашингтоне сделала заявку на лидерство в европейской «партии войны», не теряющей надежду перетянуть в свой лагерь президента Трампа. Посетивший Вашингтон в день визита Зеленского в Берлин глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал устранить разногласия с администрацией США и совместно усилить давление на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на переговорах в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на переговорах в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Состоявшийся в среду, 28 мая, визит президента Зеленского в Берлин стал большими немецкими смотринами украинского лидера после формирования нового правительства Германии, взявшего курс на резкое сближение с Киевом.

В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, который не форсировал оказание помощи Украине, Фридрих Мерц посетил Киев уже через три дня после официального вступления в должность 6 мая. «На Украине решается не меньшее, чем миропорядок всего на нашем континенте. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда»,— заявил перед встречей в Берлине новый германский лидер.

Накануне приезда Зеленского Фридрих Мерц взвинтил ставки, сообщив 26 мая о своем решении снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву для ударов по территории России. Он также сообщил, что аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США.

Это заявление Мерца обозначило его претензии на роль нового лидера европейской «партии войны», которую до него без особого успеха пытались играть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время обещание Мерца резко усилить боевую мощь Киева не содержало прямого упоминания немецких ракет Taurus. Учитывая это, перед переговорами в Берлине президент Зеленский был вынужден признать, что Киев до сих пор так и не получил четкого подтверждения того, что Берлин в самом деле снял ограничения на дальнобойность поставляемого оружия Киеву.

В ходе совместной пресс-конференции канцлера Мерца и президента Зеленского особой ясности по этому вопросу тоже не возникло. «Ограничений на дальность действия не будет. Украина сможет эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории»,— подтвердил господин Мерц, но по-прежнему так и не упомянул ракеты Taurus.

Германский канцлер также пообещал активно поддержать Киев в его стремлении наладить производство собственного дальнобойного оружия.

«Сегодня мы делаем первый шаг к сотрудничеству в производстве дальнобойного оружия с Украиной. Это будет сотрудничество на промышленном уровне, которое может осуществляться как на Украине, так и здесь, в Германии. Наши министры обороны сегодня подготовят меморандум о намерениях по закупке систем вооружения большой дальности украинского производства. Здесь не будет никаких ограничений по дальности действия»,— заверил Мерц. Он назвал будущее совместное производство ракет большой дальности «новой формой военно-промышленного сотрудничества» двух стран.

Немецкие власти намерены выделить около €5 млрд на военную поддержку Украине, заявили по итогам переговоров в Берлине в Минобороны ФРГ. Средства будут направлены на создание мощностей для производства дальнобойных вооружений, а также поставки систем ПВО и боеприпасов.

Достигнутые договоренности были закреплены в меморандуме, подписанном главами оборонных ведомств Германии и Украины Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым.

Ранее газета The Times сообщила, что Украина уже в этом году может разработать аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. В свою очередь, журнал Economist утверждал, что Украина ведет разработку ракеты, способной долететь до Москвы.

В целом ряд заявлений Фридриха Мерца были призваны представить его самым непримиримым антироссийским политиком Европы, готовым к противостоянию с Россией на всех фронтах, включая энергетику и торгово-экономические отношения.

«Мы сделаем все, чтобы трубопровод "Северный поток–2" никогда не был запущен»,— заверил Мерц. Он пообещал «усилить давление на Россию» и напомнил, что Евросоюз готовит 18-й санкционный пакет. «Мы ведем на этот счет переговоры с Америкой»,— заявил канцлер Германии, также сообщив о намерении стран G7 продолжать работу над использованием доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины.

Наконец, упомянув предстоящие российско-украинские переговоры, он заговорил от имени всей Европы, также выразив надежду на поддержку США. «Украина готова вести переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая страна. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры. Мы также рассчитываем на поддержку США, чьи усилия остаются необходимыми для успешных переговоров»,— заявил Мерц на пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

«Германия сползает по той же плоскости, по которой пару раз уже двигалась в прошлом веке,— вниз, к своему краху»,— отреагировал на заявления канцлера ФРГ глава МИД РФ Сергей Лавров. А официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова заметила: «Исповедуемая Западом стратегическая неопределенность уступила место наступательной неадекватности».

Сделавший заявку на лидерство в консолидации европейской «партии войны», Фридрих Мерц не теряет надежду перетянуть в свой лагерь президента Трампа, на этой неделе сделавшего ряд непривычно жестких заявлений по России. Посетивший Вашингтон в день визита Зеленского в Берлин глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал своей задачей устранение разногласий с администрацией США по Украине и усиление давления западных союзников на Москву. «Мы, европейцы, продолжим закручивать санкционные гайки, Конгресс США также готов к расширению санкций»,— отметил новый глава германского дипломатического ведомства перед переговорами с госсекретарем США Марко Рубио.

«Мы продолжаем говорить о прекращении огня, и я полагаю, что оно достижимо»,— заявил Йоханн Вадефуль телерадиокомпании WDR, пообещав работать с администрацией США, «несмотря на все разногласия». Поездка министра Вадефуля должна подготовить визит в США самого канцлера Мерца, который ранее заявлял, что намерен вскоре отправиться в Вашингтон для встречи с президентом Трампом.

Сергей Строкань