Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

09:09. Отбой красного уровня «Воздушной опасности» для Липецкой области.

08:55. Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области.— Игорь Артамонов

08:53. Бойцы отряда «БАРС-Белгород» продолжают разминирование территории приграничья Белгородской области. «Враг обстреливает приграничье, обстреливает кассетными боеприпасами, много раненых и погибших среди населения. Сейчас идет обследование и разминирование территории села Беловское Белгородского района»,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:20. Департамент здравоохранения Орловской области отправил гуманитарный груз бойцам СВО на Харьковском направлении. Им переданы детектор дронов, генератор, медикаменты, продукты питания, постельные принадлежности и другие необходимые вещи, сообщили в облправительстве.

08:15. Отбой режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области. — губернатор Александр Гусев

08:07. Курская область: отбой атаки БПЛА — оперштаб

06:20. За ночь в Суджанском районе Курской области трижды объявлялась ракетная опасность. — опрештаб

05:50. В Тамбовской области объявлена «Воздушная тревога». — МЧС России.

00:18. На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. — губернатор Александр Гусев

00:10. Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! — оперштаб

00:02. Еще пять человек из Суджанского района Курской области вернулись из плена в Россию. «Не решились после вторжения сразу покинуть дома, переживали за хозяйство. А после украинские солдаты насильно вывезли их на Украину. Несмотря на то что они гражданские, жители рассказывают, что их содержали вместе с военнопленными, некоторых направляли в СИЗО. Украинские солдаты постоянно подвергали унижениям и били. Один из возвращенных курян, отвечая на мой вопрос, что было самым страшным, рассказал, как его чуть не вывели на расстрел. Успел уже мысленно проститься с жизнью»,— рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

Также из плена вернулся еще один мужчина из Беловского района. В августе поехал в Суджу, чтобы вытащить оттуда своего товарища. «На обратном пути их машину обстреляли, мужчина получил ранение. Очнулся уже в украинском плену»,— пояснил господин Хинштейн.