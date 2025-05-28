Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 мая

09:11. Минобороны: течение прошедшей ночи с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

09:09. Минувшей ночью дежурные силами ПВО на границе Воронежской области и в одном из районов региона обнаружили и уничтожили не менее пяти БПЛА.

09:08. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев

09:04. В городе Шебекино Белгородской области подавленный системой РЭБ дрон ВСУ сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

08:45. За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 23 вражеских БПЛА. По предварительной информации повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. — губернатор Андрей Клычков

08:23. Отбой желтого уровня «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области. — губернатор Игорь Артамонов

07:13. Сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области. — губернатор Игорь Артамонов

07:02. «Продолжаем помогать тем нашим сельхозпроизводителям, кто живет и работает в приграничье и исходя из оперативной обстановки не может продолжать привычную деятельность. Выделили в этом году 150 млн руб. — и 95 млн руб. уже распределили. Сейчас — второй этап принятия заявок»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

06:15. Минобороны: с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 19 над Белгородской областью, десять над Курской и восемь над Орловской.

00:01. На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. — губернатор Александр Гусев.