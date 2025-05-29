За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили два человека

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 137 боеприпасов и 84 БПЛА. В результате ранены боец подразделения «Орлан» и мирный житель города Шебекино. Повреждены восемь частных и один многоквартирный дом, а также 12 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе ВСУ обстреляли 14 снарядами и атаковали семью беспилотниками поселок Разумное, села Ближнее, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Красный Хутор и Солохи. Четыре БПЛА сбиты системой ПВО. В Красном Октябре повреждены здание производственного предприятия и объект водоснабжения. В Крутом Логе от обломков сбитого беспилотника загорелся гараж — сотрудники МЧС потушили пожар.

В Борисовском районе село Березовка атаковано тремя FPV-дронами — поврежден социальный объект.

В Валуйском муниципальном округе село Посохово атаковали два беспилотника — повреждены объект связи и автомобиль.

Над Волоконовским районом система ПВО сбила четыре беспилотника. Кроме того, два FPV-дрона атаковали село Борисовка. Взрывом одного из них ранен боец подразделения «Орлан». Он самостоятельно обратился в Валуйскую центральную райбольницу, где диагностировали баротравму. В состоянии средней степени тяжести раненого госпитализировали.

Вечером в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются села Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово, хутора Плотвянка, Давыдкин и Плотовка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

В Грайворонском муниципальном округе четырежды обстреляны город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и хутор Тополи. ВСУ выпустили 33 боеприпаса и шесть беспилотников. В Смородино поврежден частный дом, в Тополях — легковой автомобиль и газопровод.

Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 13 беспилотников самолетного типа. Обошлось без последствий.

Над Корочанским районом сбиты четыре беспилотника. От обломков загорелась сухая трава — пожар потушили.

В Краснояружском районе были десять раз обстреляны поселки Задорожный, Прилесье, села Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка. ВСУ выпустили по ним 73 боеприпаса и нанесли удары 15 беспилотниками. В Илек-Пеньковке поврежден объект связи.

Над Ракитянским районом сбит беспилотник — последствий нет.

Город Шебекино, поселок Первомайский, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Марьино ВСУ пять раз обстреляли, выпустив 17 боеприпасов, и атаковали 26 беспилотниками, 20 из которых подавлены и сбиты. В Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель. С осколочными ранениями ног его госпитализировали в городскую больницу № 2 областного центра. По оценке медиков, раненый находится в состоянии средней степени тяжести. В городе повреждены один многоквартирный и четыре частных дома, гараж, неэксплуатируемое здание и восемь транспортных средств. В Муроме — два частных дома, один из которых сгорел. В Балках загорелся частный дом. Вечером в Шебекино от взрыва FPV-дрона сгорел автомобиль, еще один — поврежден.

В Яковлевском муниципальном округе село Волобуевка атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 79 боеприпасов, в том числе с беспилотников. В результате были ранены четыре мирных жителя.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции.

Юрий Голубь