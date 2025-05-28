Путин предложил установить четкие требования к работе центров протезирования

Президент Владимир Путин предложил установить в законодательстве четкие требования к организациям, которые оказывают протезно-ортопедическую помощь. Он также призвал внести все центры протезирования в отдельный реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом — это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единый реестр организаций, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности, и в первую очередь — к квалификации специалистов, в том числе медицинских работников»,— сказал Владимир Путин на заседании совета по развитии физкультуры и спорта (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент, в России насчитывается 11 млн человек с инвалидностью. Более 7 млн из них не имеют противопоказаний для занятий спортом. Правительство он попросил разработать и утвердить план комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью с учетом возможностей адаптивного спорта.

В феврале Минтруд представил стандарты реабилитации людей с инвалидностью, «получивших ранение или заболевание в связи с участием в боевых действиях». Глава ведомства Антон Котяков также сообщал, что средняя стоимость обеспечения протезами для одного человека в России составляет 970 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ветеранам СВО готовят стандарт помощи».