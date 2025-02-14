Ветеранам СВО готовят стандарт помощи

Минтруд представил стандарты реабилитации людей с инвалидностью, «получивших ранение или заболевание в связи с участием в боевых действиях». Среди прочего инициатива регламентирует оказание услуг по протезированию и социально-психологическую помощь ветеранам СВО. Сейчас в разных регионах эти процедуры отличаются, а стандарты Минтруда призваны сделать их едиными для всех. Эксперт-психотерапевт отмечает, что для психологической реабилитации в масштабах страны необходимо намного больше специалистов, и предлагает обучать профессии психолога ветеранов прошлых конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Ведомство опубликовало восемь документов, которые регламентируют порядок предоставления военным услуг по протезно-ортопедической помощи, профориентации и социальной реабилитации, в том числе социально-психологической. На сайте министерства подчеркивается, что речь идет об участниках СВО. Стандарты Минтруд подготовил «в связке с законом о комплексной реабилитации», который был принят в 2023 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял тогда, что закон позволит создать комплексную систему поддержки людей с инвалидностью — от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения.

Сейчас услуги по реабилитации могут отличаться в зависимости от субъекта РФ, и Минтруд намерен привести их к единообразию. В документах есть список необходимого реабилитационного оборудования и применяемых методик, обозначен кадровый состав специалистов, кратность и периодичность услуг. Ведомство подчеркивает, что учитывало лучшие региональные практики, а также опыт Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и других профильных НКО.

“Ъ” изучил стандарт социально-психологической реабилитации. Он предусматривает медицинского психолога в качестве обязательного специалиста; «рекомендуемыми» указаны логопед, психотерапевт, сексолог, психиатр и переводчик русского жестового языка. Здесь же перечислены методы диагностики, в том числе исследование коммуникативных навыков и навыков поведения в социуме, а также выявление симптомов посттравматических расстройств (ПТСР).

Напомним, замминистра обороны РФ Анна Цивилева в 2024 году сообщила, что ПТСР диагностируется у 20% ветеранов СВО. Минздрав РФ заявлял, что от 3% до 11% военнослужащих страдают ПТСР, а среди раненых их доля доходит до 30%.

После диагностики специалистам необходимо оценить социально-психологический статус пациента «с учетом выявленных индивидуально-психологических нарушений». Затем они должны разработать индивидуальный план (маршрут) реабилитации с указанием конкретных задач. Ими могут быть, например, «снятие или снижение остроты и интенсивности травматических переживаний», «восстановление или обретение нового смысла жизни», а также «проработка запросов, связанных с различными нарушениями в сексуальной сфере».

Стандарт социально-бытовой реабилитации предполагает «выявление существующих барьеров в самообслуживании». Помогать ветерану должен специалист-соцработник; можно привлечь юриста, архитектора, переводчика русского жестового языка, тифлосурдопереводчика, терапевта и травматолога-ортопеда. Предполагается, что они научат человека с инвалидностью самостоятельной жизни — от ежедневного надевания протеза до соблюдения гигиены.

Минтруд подчеркивает, что стандарты предусматривают оценку эффективности реабилитации после завершения курса. Впрочем, в документе не говорится, что делать, если она будет признана неудовлетворительной.

«Мы постарались максимально учесть жизненные ситуации граждан, выработать гармоничный подход и единый понятный клиентский путь,— заявил министр труда Антон Котяков.— Как только мы утвердим стандарты, регионы смогут начинать поэтапно их внедрять. Уже сейчас нами предусмотрена поддержка регионов для развития реабилитационной инфраструктуры и подготовки специалистов». Переход на новые стандарты должен завершиться 1 января 2030 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) также напомнил двухгодичной давности закон о комплексной системе реабилитации. Разработка стандартов для инвалидов боевых действий, по его словам, является «логичным продолжением этой работы». «Важно, что Минтруд планирует включить в реабилитационные стандарты не только участников СВО, но и членов их семей. Это должно упростить и индивидуальные решения, и оказание психологической помощи, и другие мероприятия для близких инвалидов боевых действий»,— сказал господин Нилов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отдельно выделяет принцип равных гарантий качества реабилитации для ветеранов из разных регионов: «Это упрощает планирование и позволяет прогнозировать необходимые финансовые ресурсы для организации лечения и реабилитации населения».

Вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова говорит, что практический опыт работы с военнослужащими и членами семей погибших бойцов подтверждает необходимость единого стандарта по социально-психологической реабилитации. Однако она подчеркивает, что сейчас медицинских психологов «однозначно не хватит» для работы в госучреждениях в масштабе всей страны. С дефицитом этих специалистов система столкнулась еще во время пандемии ковида, говорит госпожа Данилова, и приводит в пример ситуацию, когда к медицинскому психологу государственной поликлиники записалось более 800 человек за один день. «Поэтому реализация стандарта невозможна без привлечения смежных специалистов и частнопрактикующих психологов»,— уверена эксперт. Госпожа Данилова считает, что кадровый вопрос частично можно решить обучением самих ветеранов: «Лучший психолог для комбатанта на первом этапе — такой же комбатант, который так же сидел в окопе. У нас есть ветераны Афганистана, Чечни, вернувшиеся из Сирии ребята. Их можно было бы обучить такому консультированию».

Наталья Костарнова