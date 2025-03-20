Средняя стоимость обеспечения протезами одного россиянина составляет почти 1 млн рублей

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в России составляет 970 тыс. руб. По его словам, средний чек протезирования вырос из-за увеличения в 2024 году спроса на протезы с микропроцессорным управлением.

«Протезы с микропроцессорным управлением, количество, которое приобретается для людей с инвалидностью, увеличилось более чем в два раза. За счет этого мы видим, что и средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос»,— сказал господин Котяков после рабочего визита в АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что благодаря росту среднего чека россияне получают «современные, надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям».

По данным Минтруда на 1 января 2022 года, в России проживает 1,5 млн граждан с инвалидностью, которым показано использование технических средств реабилитации (ТСР) — протезов, колясок, тростей, ортопедической обуви. Каждый из них вправе получить ТСР от государства — затраты покрываются бюджетом Фонда социального страхования (ФСС). В 2022 году на обеспечение граждан ТСР было выделено 37,3 млрд руб., что на 4 млрд руб. больше, чем в 2021-м. В третьем квартале 2024 года также вырос объем российского медтех-рынка — на 40% год к году, до 14,6 млрд руб., сообщало аналитическое агентство Smart Ranking. Отмечалось, что основной годовой рост пришелся на сегмент устройств (включает в себя высокотехнологичные и бионические протезы), который вырос на 50,45%, до 2,6 млрд руб.

Полина Мотызлевская