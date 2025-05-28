Медведев заявил о «любом решении» в ответ на запуск дальнобойных ракет по России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае участия Германии в запуске дальнобойных ракет по территории России в ответ будет принято «любое решение». Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Россия иметь право наносить удары по территории Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях... Оно находится в компетенции Верховного главнокомандующего. Право на полноценную защиту нашей страны никто не может блокировать»,— сказал Дмитрий Медведев «РИА Новости».

Зампред Совбеза также сказал, что Германия «уже участник конфликта», поскольку технику немецкого производства использует украинская армия. Он добавил, что «Германия — снова враг России», а канцлер страны Фридрих Мерц — «последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте».

26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине, а также разрешили использовать их для ударов по военным объектам в России. Позже он уточнил, что решение принято несколько месяцев назад.