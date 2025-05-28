Коронавирус уже не тот

Российские медицинские службы не будут вводить дополнительные меры из-за выявления в стране нового штамма коронавируса NB.1.8.1. Ранее он спровоцировал вспышку заболеваемости в Азии. Однако и эксперты ВОЗ, и российские врачи уверены, что симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не отличаются от других вариантов вируса и чаще всего протекают в легкой форме. Тем временем Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости, объяснив это тем, что ситуация стабилизировалась и ковид перешел в разряд сезонных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России не требуется вводить дополнительные меры из-за нового штамма коронавируса NB.1.8.1, заявил 28 мая главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он добавил, что симптомы заболевания, вызванного этой версией, ничем не отличаются от других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. Накануне, 27 мая, Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране четырех случаев заболевания новым штаммом.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что болезнь протекает так же, как и обычный ковид, а тест-системы «уже выявляют заражение этим геновариантом».

Новый вариант коронавируса впервые был обнаружен в январе 2025 года в Китае. Затем его зафиксировали в разных странах Азии, Индии и США. В Гонконге за месяц зарегистрировали 30 смертей, вызванных этим штаммом, преимущественно среди людей старше 65 лет. Из-за этого местные власти вернули масочный режим и рекомендовали ревакцинироваться. 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала NB.1.8.1 вариантом, «находящимся под наблюдением». Это означает, что он вызывает меньше опасений, чем варианты, «представляющие интерес» или «вызывающие озабоченность».

В странах, где выявлен новый штамм, наблюдается рост госпитализаций, однако у ВОЗ нет данных, что заболевание протекает тяжелее, чем обычно. Тем не менее ВОЗ отметила, что NB.1.8.1 «быстро распространяется по сравнению с другими циркулирующими вариантами», потому в будущем он «может потребовать первоочередного внимания и наблюдения».

Большинство штаммов коронавируса, которые распространяются в настоящее время, происходят от варианта пирола — одного из «правнуков» омикрона, говорит инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. Он подчеркивает, что новые штаммы по уровню опасности сопоставимы с предыдущими поколениями омикрона и в целом характеризуются низкой патогенностью. По его мнению, массовое тестирование сейчас не требуется: преобладающие штаммы вызывают в основном легкие формы заболевания, которые лечатся амбулаторно и симптоматически. «Однако у большинства людей популяционный иммунитет снизился и уровни антител упали. А новые субштаммы все лучше обходят иммунный ответ, сформировавшийся после встречи с предыдущими вариантами вируса,— предупреждает господин Поздняков.— Вакцинация сейчас практически не проводится, поэтому у многих людей уже нет вакцинальных антител, что также способствует росту заболеваемости».

Основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо соглашается, что новый штамм коронавируса не представляет особой опасности. Вероятность его быстрого распространения сейчас невысока, считает она: многие уехали за город, в отпуска. «Но людям со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилым нужно быть осторожными. Качественный сон, хорошее питание, снижение уровня стресса, умеренные физические нагрузки — лучшие способы перевести свой иммунитет на новый качественный уровень. Ведь сильный иммунитет остается самой главной защитой от коронавируса»,— говорит госпожа Шуппо.

Отметим, 21 мая Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Это решение объясняется тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и «вирус перешел в разряд сезонных заболеваний». Тем не менее Роспотребнадзор продолжит мониторинг «в оперативном режиме».

Наталья Костарнова