Летучие мыши снова завирусились

Группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальной возможностью передачи от животных к человеку. Однако пока таких случаев не зафиксировано, поэтому, считают исследователи, опасность не стоит преувеличивать. Молекулярный биолог Сергей Харитонов полагает, что открытие имеет значение только «на фоне эха пандемии». Инфекционист Андрей Поздняков считает, что риски не появятся, если над этим вирусом «опять не поиграются чьи-нибудь шаловливые ручонки и не усилят его патогенность и вирулентность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат об опасности распространения COVID-19 в аэропорту Куньмина, 3 декабря 2020 года

Фото: Ng Han Guan / AP Плакат об опасности распространения COVID-19 в аэропорту Куньмина, 3 декабря 2020 года

Фото: Ng Han Guan / AP

Китайские вирусологи в ходе исследования обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских специалистов. Оно проводилось в лаборатории Гуанчжоу совместно с учеными из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также из Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Руководила работой китайский вирусолог Ши Чжэнли, которая также занималась исследованием коронавируса в лаборатории в Ухане.

Новый вирус, относящийся к подроду мербековирусов (ранее были известны как коронавирусы группы 2с), был выявлен в Гонконге у японского нетопыря, принадлежащего к роду гладконосых летучих мышей.

Вирус получил название HKU5-CoV-2. Ученые обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Команда отмечает, что HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Однако пока нет повода для беспокойства, так как риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях, по мнению ученых, не следует преувеличивать. Китайские специалисты намерены провести более тщательное исследование обнаруженного вируса.

Молекулярный биолог, автор Telegram-канала о науке Science Сергей Харитонов поясняет, что вирусы — не только коронавирусы, но, например, вирусы гриппа — могут заражать «иногда людей, иногда животных, а иногда и животных, и людей». Вирусологи в специальных лабораториях постоянно изучают их свойства и делают открытия, отмечает господин Харитонов. Новость об обнаруженном в Китае вирусе, по его мнению, имеет значение только «на фоне эха пандемии».

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков добавляет, что коронавирус в рамках своих родов и видов имеет еще и определенные линии.

Они обозначаются латинскими аббревиатурами, в данном случае — HKU5-CoV-2 (в случае с коронавирусом, вызвавшим недавнюю пандемию,— SARS-CoV-2). «Собственно, новость в том, что в данной линейке с этой удобоваримой аббревиатурой появился вирус, у которого возможность зацепить ACE2-рецепторы (группа белков в клеточной мембране и других биологических мембранах.— “Ъ”) более широкая, чем просто рецепторы летучей мыши. Речь о рецепторе, с помощью которого вирус присоединяется к клетке и внедряется в нее,— пояснил господин Поздняков.— Так вот, данная мутация позволяет новому вирусу использовать линию не только летучих мышей, но и других млекопитающих. А это уже потенциально эволюционный шажок данного вируса, потому что у него появляется широкий спектр возможностей — и пул тех существ, чьи клетки могут служить для него источником питания».

Напомним, официальная версия появления предыдущего агрессивного вируса COVID-19 — передача от животного к человеку. Вирус, вызывающий пневмонию, на 96% схож с тем, который обнаружили у летучих мышей в Китае. Предположительно он мог перейти от них к человеку, однако не в результате употребления в пищу, а при контакте. Также отмечается, что вирус мог передаться от одного дикого животного к другому и лишь потом к людям. Дальнейшее распространение COVID-19 пошло уже от человека к человеку. Существует также версия о лабораторном происхождении вируса. Однако однозначного ответа, откуда взялся COVID-19, все еще нет, подчеркивает Сергей Харитонов, так как Китай тщательно скрывает значимую для ответа информацию.

«Есть животное (для передачи вируса.— “Ъ”) совсем не обязательно,— комментирует господин Харитонов.— Еда возникает в контексте того, что, если человек ест какое-то животное, значит он на него охотится, ловит, транспортирует, разделывает, готовит. То есть много с ним взаимодействует. Либо само животное может выделять с дыханием какой-то объем вирусных частиц, которые способны заражать человека. То есть перенос здесь точно такой же, как и для всех других инфекций»,— поясняет биолог.

Он обращает внимание, что пока ученым неизвестно о случаях заражения людей новым коронавирусом, обнаруженным у нетопыря, однако ситуация нуждается в дальнейшем наблюдении. Андрей Поздняков соглашается, что пока какие-либо серьезные риски отсутствуют, «если над этим вирусом не поиграются опять чьи-нибудь шаловливые ручонки и не усилят его патогенность и вирулентность».

Наталья Костарнова