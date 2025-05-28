Основные штаммы COVID-19

Первый заразный для людей штамм коронавируса был выявлен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце 2019 года. Его назвали SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2), а заболевание, которое он вызывает,— COVID-19.

Штамм альфа выявили в Британии в октябре 2020 года. Его заразность оказалась на 60% выше, чем у оригинального SARS-CoV-2. Уровень летальности альфы в среднем на 59% выше, чем у штамма из Уханя.

Южноафриканский штамм бета обнаружен в мае 2020 года. Бета-штамм почти вдвое чаще приводит к госпитализации, чем исходный коронавирус, он более опасен для жизни. Отличается тем, что им гораздо чаще заражаются молодые люди.

Штамм гамма обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года. Он на 30% чаще приводит к госпитализации, чем оригинальный SARS-CoV-2. Выделяется среди других штаммов повышенным риском повторного заболевания. Кроме того, гамма-штамм приводит к смертельному исходу в среднем на 50% чаще, чем исходный коронавирус.

Индийский штамм дельта выделен в октябре 2020 года. Он считается на 97% заразнее оригинального SARS-CoV-2 и на 60% — варианта альфа. Инкубационный период сократился в среднем до пяти дней. Летальность дельты достигает 137%, если сравнивать с уханьским вирусом, и 85% — по сравнению с альфа-штаммом.

Штамм омикрон впервые обнаружен в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года. Он в несколько раз заразнее всех предыдущих штаммов, но смертность от него ниже. При этом именно омикрон стал доминировать в России. В 2021–2022 годах его выявляли у 70% вновь заболевших.

Омикрон-штамм XEC появился в Италии в мае 2024 года. Вирус распространяется еще быстрее, чем его предшественник, и вызывает менее тяжелое течение заболевания. В России он выявлен в сентябре 2024 года, но серьезного распространения не получил.