Азия подселилась к России

Начало высокого сезона оказалось успешным для рынка въездного туризма. Количество гостиничных бронирований, сделанных иностранцами в России, за первую половину мая увеличилось год к году на 40%, в первую очередь за счет гостей из Азии и стран Ближнего Востока. Это объясняется расширением авиасообщения и облегчением визового режима. Рост прибытий интуристов позитивно сказывается на загрузке отелей, но основную роль для них продолжают играть россияне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество бронирований размещения на 1–15 мая, совершенных иностранными туристами в России, увеличилось на 40% год к году, подсчитали в «Островке». В январе—апреле рост, по данным аналитиков, был менее выраженным и составил 16%. В «Интуристе» зафиксировали увеличение въездного потока за первые 10 дней мая на 27% год к году. Объем бронирований на предстоящее лето, по данным компании, вырос в 3,4 раза.

В «Васта Отель менеджменте» (управляет в том числе объектами в горном кластере Сочи) отметили увеличение числа бронирований интуристов в мае на 45% год к году. Сейчас в компании получают множество запросов на длительное проживание летом от гостей из арабских стран. В Cosmos Hotel Group в период майских праздников отметили увеличение потока интуристов на 54% год к году. Самым выраженным прирост был в отелях Москвы и Санкт-Петербурга. В Azimut Hotels говорят, что рост числа интуристов в мае был зафиксирован в московских отелях, и связывают это с празднованием Дня Победы.

Май — начало высокого сезона, который во въездном туризме обычно длится до конца сентября. Увеличение числа прибытий в это время — устойчивый тренд. По данным погранслужбы ФСБ, в январе—марте иностранцы совершили в Россию 228,9 тыс. поездок с целью туризма, год к году значение увеличилось на 4,6%. Но по сравнению с докризисным 2019 годом показатель меньше на 51,3%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин не исключает, что по итогам всего года количество прибытий в Россию может превысить показатель 2019 года. «Достичь этого удастся, если ничего не случится с китайским рынком»,— замечает он.

Увеличение числа интуристов управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает с расширением авиасообщения и усилиями по упрощению визового режима. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономики Никита Кондратьев фиксирует кратный рост интереса к России со стороны туристов из стран Ближнего Востока и Персидского залива, связывая его в том числе с усилиями по продвижению направления.

Основной объем гостиничных бронирований из-за рубежа, по данным «Островка», формируют гости из Белоруссии, Китая и ОАЭ. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что на рынке появились и туристические группы из Европы, наблюдается взрывной рост прибытий из Вьетнама и Таиланда. По данным «Островка», число бронирований гражданами Кувейта на 1–15 мая выросло на 81% год к году, Индии — на 65%, Турции — на 31%, Саудовской Аравии — на 25%.

Топ-10 стран по турпотоку в Россию в январе—марте 2025 года Выйти из полноэкранного режима Страна Количество прибытий (тыс.) Изменение к 2024 году (%) Изменение к 2019 году (%) Китай 106,8 8 -34,7 Турция 13,1 5,1 32,5 Саудовская Аравия 9,9 65,2 рост в 49,5 раза Туркменистан 9,3 -41,4 128,2 Германия 7,3 -12,9 -68,6 ОАЭ 6,8 -6,8 рост в 11,3 раза Иран 4,8 6,1 93,7 Куба 4,8 2,3 1 Индия 4,5 30,4 -0,01 Казахстан 3,6 -5,8 -53 Открыть в новом окне Источник: Погранслужба ФСБ.

Рост въездного турпотока позитивно сказывается на загрузке российских отелей, отмечают в «Васта Отель менеджменте». По данным Bnovo, на первых майских праздниках средняя заполняемость городских отелей в России составила 58%, прибавив 17% год к году. Для апартаментов прирост был аналогичным, до 68%. В сегменте загородных отелей рост составил 21%, до 59%. Вторые майские праздники оказались менее успешными: существенного увеличения заполняемости аналитики не зафиксировали. В Azimut Hotels замечают, что интуристы не занимают значительной доли в структуре спроса: путешествуют по России преимущественно соотечественники. По данным Travelline, общее количество бронирований размещения на майских праздниках возросло на 24,3% год к году.

Дарья Домостроева говорит, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга иностранные туристы совершают большое число поездок по городам «Золотого кольца», Транссибирской магистрали, Иркутской области и Бурятии, посещая Байкал. Интересом, по ее словам, пользуется Владивосток. В первой половине мая количество бронирований зарубежных гостей в городе выросло в полтора раза год к году, отмечают в «Островке». Для Волгограда показатель вырос в два раза, Новосибирска — на 49%, Москвы — на 44%, Казани — на 33%.

В среднем ночь в российских отелях, по данным «Островка», обходилась иностранцам в мае в 9,7 тыс. руб., на 13% дороже, чем годом ранее. Самые дорогие бронирования в первой половине мая совершали гости из Саудовской Аравии (16,9 тыс. руб. за ночь), Кувейта (16,1 тыс. руб.) и ОАЭ (13,3 тыс. руб.), отмечают в сервисе. Наиболее бюджетные варианты размещения выбирают гости из Белоруссии (5,8 тыс. руб. за ночь), Казахстана (7,1 тыс. руб.) и Китая (7,6 тыс. руб.).

Александра Мерцалова