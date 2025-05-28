«Роскосмос»: в России создают транспортную систему для доставки грузов к Марсу

Россия работает над созданием транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой на гендиректора Дмитрия Баканова. Когда установка будет готова, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Баканов заявил, что проекты SpaceX и «Роскосмоса» объединены одной целью — исследовать дальний космос. Всем государствам «рано или поздно» придется объединить ресурсы ради «обеспечения мультипланетности для цивилизации», сказал глава российской госкорпорации.

Президент Владимир Путин говорил, что у России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом. В мае он поручил «Роскосмосу» обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. Также он распорядился продлить программу «УниверСат», в рамках которой происходят эти запуски.

О деятельности корпорации — в материале «Ъ FM» «"Роскосмос" ставит на Луну».