Путин поручил «Роскосмосу» поддержать запуск малых аппаратов в учебных целях

Президент России Владимир Путин поручил корпорации «Роскосмос» обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях.

«Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях»,— говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также он поручил продлить программу «УниверСат», в рамках которой происходят запуски.

Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным назначен гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

В ноябре 2024 года с космодрома «Восточный» вывели на орбиту шесть малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat. Всего в рамках программы «УниверСат» создано 22 МКА.

Екатерина Отрашкевич