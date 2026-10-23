Мосбиржа ужесточит ценовые ограничения по облигациям
Московская биржа с 30 ноября введет новые ценовые ограничения для заявок на покупку облигаций, следует из плана изменений в работе площадки. В Банке России сообщили РБК, что мера связана с участившимися случаями краткосрочной дестабилизации цен на бонды в 2026 году.
Для лимитных заявок на покупку и продажу ограничения вводятся впервые — допустимое отклонение составит 5% от базовой цены. Для рыночных заявок коридор сузят с 1 до 0,8%, для ОФЗ и КОБР он останется прежним — 0,4%.
Причиной ограничений стали факты «прорезания стакана» заявок на фоне низкой ликвидности и отсутствия маркет-мейкеров. Это когда крупная заявка идет по нескольким ценам в «стакане» — цена прыгает вверх-вниз. Регулятор обсудил ситуацию с биржей и крупнейшими участниками долгового рынка.
В Мосбирже назвали пересмотр ограничений профилактической мерой для защиты розничных инвесторов, которые несправедливо оценили рыночные цены при подаче поручения. ЦБ продолжит следить за торгами облигациями.