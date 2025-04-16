Путин поставил три задачи с целью полета на Марс

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом. Для этого нужно решить три задачи, считает глава государства.

«Первое, что нужно решить,— это проблему длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе. Второе — нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации. Третье — это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу»,— сказал господин Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

По оценкам президента, задача полета на Марс со временем будет привлекать все больше и больше сторонников. К этому будет стремиться все человечество, считает Владимир Путин.

В «Роскосмосе» считают возможным полеты на Марс в ближайшие 50 лет. Для освоения дальнего космоса планируется применять разрабатываемый в России ядерный буксир «Зевс». Его прототип, как ожидается, создадут к 2030 году. По мнению вице-президента РАН Сергея Чернышева, человек отправится в далекий космос уже через три-четыре поколения.

Недавний опрос ВЦИОМа показал, что поиск новых миров и контакты с внеземными цивилизациями считают приоритетом только 5% опрошенных процентов россиян. Полеты с другими странами на Луну и Марс считают важным лишь 7% респондентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россиянам хватит и ближнего космоса».

Елизавета Шмакова