В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца
Подозреваемый в шпионаже в пользу России гражданин Украины по решению суда заключен под стражу, пишет Reuters со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии. Накануне Вадима Я. задержали в Бранденбурге на северо-востоке ФРГ.
По версии следствия, украинец «поддерживал связь с российской разведкой» через посредника как минимум с июля прошлого года. Он также собирал сведения о персонале и военных объектах на «территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО». Часть информации была общедоступной, однако для получения некоторых данных он «вербовал лиц из европейской оружейной промышленности», утверждает прокуратура.