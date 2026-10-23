В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца

По версии следствия, украинец «поддерживал связь с российской разведкой» через посредника как минимум с июля прошлого года. Он также собирал сведения о персонале и военных объектах на «территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО». Часть информации была общедоступной, однако для получения некоторых данных он «вербовал лиц из европейской оружейной промышленности», утверждает прокуратура.