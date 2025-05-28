В Подмосковье при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

В течение ночи силы ПВО сбили беспилотники в 12 муниципальных образованиях Подмосковья. Было уничтожено 42 БПЛА, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.

В Чехове в результате атаки повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Никто из жителей не пострадал. На местах работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов окажут необходимую помощь, уточнил господин Воробьев.

Ночью на подлете к Москве сбили 33 беспилотника, также обошлось без пострадавших. На фоне атаки БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, они уже возобновили прием и отправку рейсов.